نتنياهو: غيَّرنا وجه الشرق الأوسط.. وهذا ما سنفعله لتعزيز قواتنا النظامية (شاهد)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل “لم تغيّر وجه الشرق الأوسط فقط، بل غيَّرت نفسها أيضا”، على حد وصفه.

وأكد نتنياهو أن حكومته تعمل على رفع حجم القوات النظامية وتعزيز منظومة الاحتياط، ودعم عائلات الجنود بوصفهم “نسيجا واحدا لا ينفصل”.

وأضاف نتنياهو خلال كلمة أمام منتدى كبار قادة قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تخلّت عن سياسة الاحتواء، وباتت تعتمد على “المبادرة والنشاط الدائم”، مشددا على أن ذلك ينبع من “الإدراك العميق لعظمة الجيش الإسرائيلي”، على حد قوله.

“إسرائيل بحاجة إلى جيش كبير”

وأكد أن منظومة الاحتياط تُعَد “ركنا أساسيا في قوة الجيش”، مشيرا إلى أن من لبّوا نداء الخدمة من جنود الاحتياط أثبتوا خطأ من شكك في قدراتهم أو عزيمتهم، قائلا إن إسرائيل اليوم بحاجة إلى “جيش كبير وقوي” قادر على مواجهة التحديات المستمرة.

وشارك مئات الآلاف من جنود الاحتياط في حروب إسرائيل على قطاع غزة ولبنان وإيران.

وبدأت إسرائيل في قطاع غزة إبادة جماعية في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 استمرت عامين، خلّفت أكثر من 68 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.