هذه أصغر دولة في العالم.. يقطنها 36 شخصا وكلب

في أعماق ولاية نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية، تقع أصغر دولة في العالم، عدد سكانها 36 شخصا وكلب واحد، مساحتها 17 ألفا و920 رويال نورتون (نظام قياسي افتراضي للدولة) ما يعادل 11.1 فدان، وعاصمتها “باوستون” على اسم رئيسها كيفين بوهو.

تُعرّف جمهورية “مولوسيا” نفسها على موقعها الالكتروني الرسمي، بأنها دولة لا تعترف بها أي جهة دولية كونها دولة مجهرية. وتعتبر الدول المجهرية كيانات مستقلة مصغرة، ذات سيادة خاصة ولكنها لا تحظى باعتراف أي حكومة أو منظمة دولية.

وتعتبر جمهورية مولوسيا من أقدم وأبرز الدول المجهرية، فقد أُسست سنة 1977 من قبل الرئيس الحالي وصديقه المقرب جيمس سبيلمان، وكانت تسمى أولًا “جمهورية فولدستين الكبرى”، وكان سبيلمان ملك المملكة وبوهو رئيس الوزراء.

ممنوع دخول السبانخ والبصل

وتحولت الدولة من مملكة إلى جمهورية سنة 1999، حسب موقع الجمهورية، إذ ترأس بوهو رسميا بعدما تنازل سبيلمان عن منصبه ومكانته في الجمهورية.

وتحظى جمهورية مولوسيا بتنظيم يشبه الدول الحقيقية، فهي ذات نظام حكومي خاص، وخدمة بريد، ونظام بنكي خاص بعملتهم الخاصة “الفالورا”، وحتى قوات بحرية وبرنامج فضائي.

وقد أثار الأسلوب الساخر لرئيس الدولة اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “تيك توك” ووسائل الإعلام، في مقابلة مع “بي بي سي” البريطانية، عندما قال إن إدخال البصل أو السبانخ إلى الدولة ممنوع، بالإضافة إلى سمكة السلور ووحيد القرن البحري.

ومضى الرئيس إلى القول خلال الحوار “لأنني الرئيس ولا أحبهم، فقد منعتهم”.

العملة مثبتة على عجينة بسكويت

وأفاد الرئيس بوهو أنه بميزانيته البسيطة يحاول أن يفعل كل ما بوسعه، مثل إنشاء وزارة العلوم التي “تخرج إلى حدائق المنازل وتقوم بدراسة النباتات الموجودة”، وبرنامج فضائي لإطلاق صواريخ نموذجية ويقول: “فقط إذهب إلى مكان ما وأطلقها، والآن لديك برنامج فضائي”.

أما عن عُملة مولوسيا “الفالورا”، فهي مثبتة على عجينة بسكويت، لا على الذهب أو الفضة، التي “لا قيمة لها”، حسب الرئيس، وتبلغ قيمتها 0.80 دولار.

تمتلك الجمهورية عدة وزارات، مثل وزارة الخارجية والحرب والبحرية وتنظيم الأمور، ووزارة إثارة الفوضى، ويترأس بوهو جميع هذه الوزارات بجانب منصب “وزير تقريبا كل شيء” حسب موقع الجمهورية.

السيدة الأولى

أما السيدة الأولى لمولوسيا أدرين ماري بوهو، فتشغل منصب “وزيرة تقريبًا كل شيء لا يتولاه الرئيس”، أيضًا حسب الموقع.

ويشجع الرئيس بوهو فكرة الدول المجهرية، فهو من اخترع مؤتمر “مايكروكون” في عام 2015 ليجمع جميع الدول المجهرية كل عامين لمناقشة فكرة بناء الأمم، وكل عامين تستضيفه دولة مجهرية مختلفة.

وهو أيضًا من اخترع الأولمبياد الخاص بالدول المجهرية، ولديه هيئة أولمبية خاصة.