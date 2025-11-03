وزير إسرائيلي يهدد: سنستأنف الهجوم على غزة.. ولن نسمح لحماس بالبقاء في القطاع

قال وزير الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين إن بلاده تستعد لاحتمال استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وأضاف في مقابلة مع القناة 7 الإسرائيلية “حماس تعيش على زمن قصير، ونحن نعمل على ألا تبقى في غزة”.

وزعم كوهين أن إسرائيل أثبتت قدرتها على تنفيذ تهديداتها، مشيرا إلى أن “ما حدث في لبنان وسوريا ومع إيران والحوثيين يبرهن على عزيمة إسرائيل وطول نَفَسها”.

“حماس لن تتخلى طوعا عن سلاحها”

وأضاف “أقدّر أنه في نهاية المطاف سنحتاج إلى العودة إلى نشاط مكثف في القطاع، لأنني لا أؤمن أن حماس ستتخلى طوعا عن سلاحها، ولا أعتقد أن القوة الدولية ستقوم بذلك نيابة عنها”.

وبيَّن كوهين أن جيش الاحتلال يواصل التحكم في أكثر من نصف أراضي قطاع غزة، ومنها المعابر ومحور فيلادلفيا والمساعدات الإنسانية، معتبرا ذلك “أدوات ضغط” على المقاومة الفلسطينية.

وختم كوهين بالقول إن إسرائيل “لن تسمح لحماس بالبقاء قوة مسلحة”، في تأكيد يعكس إصرار حكومة الاحتلال على استمرار العدوان والحصار لتحقيق أهدافها بالقوتين العسكرية والسياسية.