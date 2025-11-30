احتجاجات واسعة في جامعة إدنبرة.. والإدارة تعاقب كل من يرفع علم فلسطين (فيديو)

تشهد جامعة إدنبرة في أسكتلندا منذ أسابيع موجة غير مسبوقة من التحركات الطلابية تضامنا مع فلسطين، قابلتها إدارة الجامعة بإجراءات وصفها الطلاب بأنها “قمعية” و”غير مسبوقة”.

ومن بين هذه الإجراءات تصوير الطلبة المحتجين ضد إسرائيل، ومداهمة الشقق السكنية التابعة للجامعة التي ترفع علم فلسطين، وإرسال إشعارات بالطرد والتهديد بالإجراءات القانونية.

وقال متحدث باسم جمعية العدالة لفلسطين في جامعة إدنبرة –وهو طالب فضّل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية– إن إدارة الجامعة “تتعامل مع النشاط الطلابي اليوم وكأنه خطر وجودي”.

وأضاف في مقابلة مع الجزيرة مباشر “ما نراه اليوم هو أن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدكتوراه يجتمعون معا ويتحركون ضد الجامعة.. هذا ليس موقف أقلية، بل موقف تتبناه الغالبية الساحقة من طلاب جامعة إدنبرة”.

إجراءات قمعية غير مسبوقة

وأوضح المتحدث باسم المنظمة الطلابية أن الجامعة بدأت بمحاولة التعرف على الطلاب عبر تصويرهم أثناء الاحتجاجات، وأصدرت أوامر بالتوقف عن المشاركة في الاحتجاجات، إلى جانب رسائل طرد بحق عدد من المحتجين.

وأضاف “حتى شقق الطلاب في جامعة إدنبرة تمّت مداهمتها من قِبل أمن الجامعة فقط لأن الطلاب وضعوا علم فلسطين على النافذة”.

ولم تقتصر الإجراءات على الطلبة، بل شملت أيضا العاملين؛ إذ قال الطالب إن الجامعة أرسلت قبل حفلات التخرج الشتوية رسالة تحذّر الموظفين من المشاركة في احتجاجات أو حتى ارتداء الكوفية، ملوّحة بـ”إجراءات تأديبية”.

ووصف الطالب ذلك بأنه “إجراء غير مسبوق.. حيث لم نشهد قيودا على الموظفين بهذا الشكل من قبل”.

اقتحامات وإغلاق “الكلية القديمة”

ولفت المتحدث إلى أن الطلاب ردّوا بتصعيد تحركاتهم عبر اقتحام المكتبة الرئيسية وتجاوز الحواجز والسيطرة على الطابق الأرضي. كما سبق ذلك تعطيل حفل إضاءة شجرة الميلاد في الجامعة.

وأضاف “الطلاب هنا يريدون تذكير الجميع بأنه لا عيد ميلاد في فلسطين، وأن مسيحيي بيت لحم لا يستطيعون الاحتفال به”.

وفي خطوة اعتُبرت الأكبر من جانب المحتجين في الجامعة، نظّم الطلاب إغلاقا كاملا لمبنى “الكلية القديمة” فجرا، وهو أحد أعرق المباني الجامعية، حيث تمّت محاصرة جميع المداخل عند الرابعة صباحا وإيقاف العمل في المبنى ليوم كامل.

وأكد المتحدث أن الجامعة هددت بإجراءات قانونية، لكن عددا من الموظفين ساعدوا الطلاب على البقاء وتجاوز قرار الإخلاء.

تعطيل يومي لحفلات التخرج

وأشار المتحدث إلى أن حفلات التخرج الشتوية تشهد تعطيلا يوميا من جانب الطلاب المحتجين، إذ يصعد الطلاب إلى المنصة حاملين الأعلام الفلسطينية واللافتات والكوفية الفلسطينية.

وأوضح أن “كل حفل تخرّج تم تعطيله.. وكلها انتهت بخروج جماعي للطلاب”.

وكشف المتحدث أن الجمعيات الطلابية في الجامعة شكّلت “ائتلاف فلسطين”، الذي يضم جمعيات طلابية سياسية وغير سياسية مناصرة للحقوق الفلسطينية.

وأضاف “اتفق الجميع على ثلاث نقاط: عدم الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، ودعم حق الفلسطينيين في المقاومة المسلحة، ومطالبة الجامعة بسحب استثماراتها في فلسطين فورًا”.

وختم بالقول إن الطلاب يعتبرون بعض مسؤولي الجامعة “مجرمي حرب” بسبب “تواطؤهم” مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وحرب الإبادة في غزة، على حد تعبيره، مضيفا أنهم لن يتراجعوا عن التصعيد حتى تستجيب الجامعة لمطالبهم.