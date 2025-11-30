قوات الاحتلال تنكل بعدد من الشبان في قرية مسحة بالضفة الغربية (فيديو)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات واسعة لبلدات عدة غرب محافظة سلفيت، تخللها اعتقالات واحتجاز عشرات المواطنين والتنكيل بهم، وسط انتشار مكثف في محيط المناطق المستهدفة.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، صباح اليوم الأحد، بلدة برقين غربي جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأشارت المصادر إلى أن مستوطنين هاجموا تجمُّع “الخلايل” بقرية المغير شمال شرق رام الله، في حين اقتحمت قوات الاحتلال قرية اللبن الشرقية جنوبي نابلس.

إغلاق بالسواتر الترابية

وفي قرية مسحة غرب سلفيت، احتجزت قوات الاحتلال عددا من المواطنين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين من بلدة قراوة بني حسان، ولا تزال الحملة مستمرة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الزاوية غربا، واحتجزت شبانا بعد دهم منازلهم، كما اعتقلت والد الشهيد عبد الرحمن رداد وشقيقه.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت مدخل بلدة الزاوية بالسواتر الترابية، وسط الإجراءات العسكرية المتصاعدة التي تقوم بها في المنطقة.

إخلاء سبيل الجنود المتهمين بإعدام شابين فلسطينيين في جنين (فيديو)

اعتداء واعتقال

وفي مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، شابا من حي الشيخ جرّاح، بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا -لم تُعرف هويته- عند مدخل الحي الغربي لحي الشيخ جرّاح، بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، أربعة مواطنين من قريتي صرة وتل جنوب غرب نابلس، حيث اقتحمت قرية صرة، ودهمت عددا من المنازل، واعتقلت ثلاثة مواطنين بينهم مصاب لم تُعرف طبيعة إصابته حتى الآن.

هآرتس: وزير الأمن القومي الإسرائيلي #بن_غفير زار مقر الكتيبة التي قتلت الشابين الفلسطينيين في #جنين أول أمس وأصدر قرارا بترقية قائدها

معتقلون في بيت فجار

وفي بيت فجار جنوب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خمسة مواطنين، حيث اقتحمت البلدة، ودهمت عددا من المنازل، واعتقلت الأسيرين المحررين محمود إبراهيم ثوابتة وعصام حسين ديرية وشقيقه إبراهيم، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.