الجزيرة مباشر ترافق كتائب القسام في بيت لاهيا للبحث عن جثة أسير إسرائيلي (فيديو)

استأنفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفرق الإنقاذ الفلسطينية، بمرافقة الصليب الأحمر الدولي واللجنة الفنية المصرية، اليوم الأحد، عملية البحث عن جثة أسير إسرائيلي في مشروع بيت لاهيا.

ورافقت كاميرا الجزيرة مباشر البحث وبثت مشاهد للعملية، وسط الدمار الواسع الذي خلفته الغارات الإسرائيلية، في وقت تواصل الطواقم العمل وسط صعوبات كبيرة بسبب الركام.

وتنقلت الطواقم بين مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا، في عملها للبحث عن جثة الأسير الإسرائيلي، حيث وصلت إلى الخط الأصفر في منطقة شهدت عمليات عسكرية إسرائيلية مدمرة.

وواجهت الطواقم صعوبات كبيرة في سيرها نحو الوجهة المقصودة بسبب الركام الذي خلَّفه القصف والغارات الإسرائيلية، واضطرت فرق الصليب الأحمر إلى التوقف وسط الطريق حتى إزالة الركام.

وعملت الفرق الفنية المصرية على إزالة أكوام الركام الهائل الذي كان يسد الطريق، في حين بدأت فرق الصليب الأحمر عملية البحث، برفقة كتائب القسام.

وأمس، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم للجزيرة مباشر إن الاحتلال “يواصل حرب الإبادة بحق الفلسطينيين” بعد تعمُّده قتل طفلين داخل مركز إيواء في بني سهيلا، مشيرا إلى أن ما جرى “يكشف رغبة إسرائيلية ثابتة في قتل أكبر عدد من الفلسطينيين”.

وبشأن ملف جثث الأسرى، أوضح أن الحركة “بذلت جهدا كبيرا للغاية” للوصول إلى معظم جثث الأسرى الإسرائيليين، وأنها تعمل للوصول إلى الجثمانين المتبقيين بهدف إغلاق هذا الملف بالكامل، تنفيذا لالتزاماتها في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأكد المتحدث باسم حركة حماس أن الحركة “ملتزمة بوقف الحرب وبما جاء في الاتفاق” وأن استمرار الخروق الإسرائيلية وعمليات القتل والقصف يتطلب تحركا حقيقيا من الوسطاء للضغط على الاحتلال.