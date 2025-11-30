الصعق بالكهرباء بسبب الصلاة.. هيئة الأسرى تكشف عن جانب من معاناة المعتقلين في معسكر جلعاد

أفادت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، استنادا إلى عشرات الزيارات خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بأن معسكر “جلعاد” التابع لمعسكر عوفر يفرض ظروف اعتقال قاسية على أكثر من 120 معتقلا فلسطينيا، مع ممارسات تعذيب ممنهجة أبرزها الصعق بالكهرباء.

وذكرت إفادات المعتقلين أن التعذيب يشمل الصعق بالكهرباء بسبب الصلاة أو محاولة استنشاق الهواء من النوافذ، إضافة إلى النوم على “الأبراش” المصنوعة من قضبان حديدية مغطاة بفرشات رقيقة تزيد معاناتهم خاصة مع حلول الشتاء.

كما تُستغل ما تُسمى “فترة العدد” لإجبار الأسرى على الركوع ورفع أيديهم فوق رؤوسهم ساعات، بينما تُقدَّم إليهم وجبات غير صالحة للأكل وغالبا متعفنة.

وأضافت الإفادات أن المعتقلين يُحضَرون للزيارة وهم مكبَّلو الأيدي والأرجل ومعصوبو الأعين، ويُجبرون على خفض رؤوسهم، في مشهد يعكس شدة الانتهاكات والظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها الأسرى داخل المعسكر.

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يتعرضون لتعذيب وتجويع وإهمال طبي، مما أدى إلى وفاة العديد منهم، وفقا لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية.