بسبب خطة لتغيير اسم “حديقة هرتسوغ”.. اتهام بلدية دبلن بـ”معاداة السامية”

حثت الحكومة الأيرلندية مدينة دبلن على التخلي عن خططها لتغيير تسمية حديقة تحمل اسم رئيس إسرائيلي أسبق، وهي خطوة وصفها مسؤولون يهود محليون والحكومة الإسرائيلية بأنها “معادية للسامية”.

وأوصى اتفاق توصل إليه أعضاء لجنة إحياء الذكرى والتسمية بمجلس مدينة دبلن، في يوليو/تموز الماضي، المجلس بكامل هيئته بإزالة اسم هرتسوغ من الحديقة، وكان هناك اعتراض واحد.

واقترحت اللجنة تغيير اسم “حديقة هرتسوغ” الذي تحمله الحديقة تيمنا بحاييم هرتسوغ سادس رؤساء دولة إسرائيل، المولود في أيرلندا. وتقع الحديقة قرب المدرسة اليهودية الوحيدة في المدينة.

Palestinians are being erased, both by genocide & by denial of their existence; there is nothing like that going on in Dublin, where Jews have complete equality with other citizens. The former Orwell Quarry park was renamed Herzog Park in 1995 but there has been public disquiet — David Parris (@DavidPa03067190) November 30, 2025

ولم توضح اللجنة دوافع القرار، في حين كانت أيرلندا من أكثر الدول الأوروبية انتقادا لحكومة بنيامين نتنياهو بسبب الحرب التي شنتها على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومن المتوقع أن يُطرح الاقتراح للتصويت في مجلس المدينة، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، في حين لم تردّ حكومة المدينة على طلب للتعليق.

“ينبغي عدم تغيير الاسم”

وقالت وزيرة الخارجية الأيرلندية هيلين ماكنتي في بيان “ينبغي عدم تغيير الاسم، وأحث أعضاء مجلس بلدية دبلن على التصويت ضده”.

وأكدت أنه في حين أن أيرلندا “تنتقد علنا سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة والضفة الغربية“، فإن “إعادة تسمية حديقة عامة بهذه الطريقة، وإزالة اسم رجل يهودي أيرلندي، لا تمتّ بصلة إلى هذا الأمر ولا مكان لها في جمهوريتنا القائمة على تقبُّل الجميع”.

وتولى حاييم هرتسوغ، الذي توفي عام 1997، رئاسة إسرائيل بين عامي 1983 و1993. وهو مولود في بلفاست بأيرلندا الشمالية، ونشأ في دبلن، وكان والده الحاخام الأكبر لأيرلندا، وابنه إسحق هو الرئيس الحالي لإسرائيل.

الرئيس الإسرائيلي يتابع “بقلق”

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ابن حاييم هرتسوغ، إنه يتابع “بقلق” التقارير المتعلقة بهذه الخطوة.

ورأى الحاخام الأكبر لأيرلندا يوني فيدر أن مثل هذه الخطوة ستُعَد بمنزلة “محو لنقطة محورية في التاريخ اليهودي الإيرلندي، وستبعث برسالة عزلة إلى جاليتنا الصغيرة”، التي يبلغ عدد أفرادها 3 آلاف نسمة.

Dublin councillors debating a new name for Herzog Park in Rathgar face accusations of antisemitism, with residents and ministers calling the proposal divisive ⬇️ https://t.co/dkhMkibIhB — The Times and The Sunday Times (@thetimes) November 30, 2025

وقال رئيس المجلس التمثيلي اليهودي في أيرلندا موريس كوهين “جاليتنا ترى هذا الاقتراح بالفعل عملا صارخا من أعمال معاداة السامية”.

وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، السبت، في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي أن “دبلن أصبحت عاصمة معاداة السامية في العالم”.