صحفي إسرائيلي: “يجب على سوريا الوصول لاتفاق مع إسرائيل بخصوص الجولان”

طالب الصحفي الإسرائيلي يوآب شتيرن الرئيس السوري أحمد الشرع بالتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية حول هضبة الجولان.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر السبت قال شتيرن “ملف الجولان هو ملف مستقل ونسمع تصريحات الرئيس الشرع بشكل دقيق وهو نادرا ما يتحدث عن الجولان”.

وأردف شتيرن ” أنا لا أقول إن عليه التنازل عن الجولان أو عدم التنازل لكن ما أقوله هو أنه يجب على الحكومة السورية أن تصل إلى تفاهمات برعاية أمريكية”.

وأردف شتيرن أنه لا رغبة لدى إسرائيل في وصول قوات تركية أو روسية إلى الجولان قائلا “لا أن تصل قوات تركية أو روسية إلى هذه المنطقة بل أن تكون هناك ترتيبات أمنية إسرائيلية سورية تعتمد على ضمان عدم وجود أي جهة في هذه المنطقة تهدد إسرائيل ولا أبناء الطائفة الدرزية في جنوب سوريا أو عموم سوريا”.

كما عبر شتيرن عن اعتقادة بأن الحدود يجب أن تبقى خطا أحمرا لإسرائيل موضحا “وأعتقد أنه على إسرائيل قبول مبدأ أن الحدود بعد فك الاشتباك سنة 1974 هي نفس الحدود ولا يمكن أن تدخل إسرائيل إلى هذه المناطق لأنه الاحتكاك بالمواطنين السوريين سيؤدي إلى نفس ما خبرناه في لبنان لعشرات السنين”.

وخلص شتيرن إلى أنه ” لا يمكن لإسرائيل حسب رأيي أن تسيطر على الآخرين بل الحكومة السورية يجب أن تلعب دورها في هذه المنطقة” مضيفا أنه يتوقع ألا تكون الاشتباكات مع المدنيين السوريين في بيت جن التي أسقطت جنودا إسرائيليين مصابين الآخيرة إذا ما استمرت التوغلات الإسرائيلية.