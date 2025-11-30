غزة تغرق في 4 ملايين طن من الركام.. والبلديات تدق ناقوس الخطر (فيديو)

حذّر اتحاد بلديات قطاع غزة من تفاقم الأوضاع الخدمية في القطاع، مؤكدا أن الشوارع لا تزال مغطاة بأكثر من 4 ملايين طن من الركام الناتج عن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب.

وقال الاتحاد في بيان، اليوم الأحد، إن البلديات تواجه عجزا كبيرا في قدرتها على إزالة الركام وتشغيل المرافق الحيوية، مطالبا بتوفير احتياجات عاجلة تشمل مولدات كهرباء وقطع غيار وإسمنتا لضمان استمرار الحد الأدنى من الخدمات البلدية.

وأشار إلى أن كميات السولار التي دخلت القطاع منذ وقف إطلاق النار لا تكفي لتغطية سوى 5 أيام فقط من العمل، وهو ما يعرّض تشغيل محطات المياه والصرف الصحي وجمع النفايات لخطر التوقف الكامل.

وحمَّل الاتحاد الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن النقص الحاد في الوقود وعدم إمداد القطاع بالكميات اللازمة لضمان استمرار عمل البلديات، محذرا من أن استمرار الوضع الحالي ينذر بأزمة بيئية وصحية متصاعدة في غزة.