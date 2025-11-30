قفزوا فرحا.. صدمة واسعة بعد استقبال طلاب إسرائيليين لسموتريتش كـ”نجم محبوب” (فيديو)

في مشهد أثار موجة واسعة من الجدل، تحوَّل يوم دراسي عادي في إحدى المدارس الإسرائيلية إلى حالة من الحماس الصاخب بعدما دخل وزير المالية المتطرف والمعاقَب أوروبيا بتسلئيل سموتريتش إلى قاعة الدرس، ليفاجأ بتصفيق الطلاب واندفاعهم نحوه كما لو كان نجما سينمائيا أو لاعب كرة قدم.

المقطع الذي انتشر عالميا خلال ساعات، أظهر اندماج الطلاب في استقبال شخصية سياسية مثيرة للجدل، وهو ما دفع العديد من المعلقين إلى اعتبار المشهد دليلا على تجذر “الفكر الصهيوني الديني المتشدد” داخل المجتمع الإسرائيلي، وتحوُّل دعم الأجندات المتطرفة إلى سلوك طبيعي بين الأجيال الصغيرة.

“مساكين”

وعلى منصات التواصل، كتبت إحدى المعلقات “مساكين. غُسلت أدمغتهم”، في حين تساءلت مدونة أخرى “في أي سن يعلّمونهم ممارسة العبودية الجماعية؟”.

وشبَّهت مستخدمة على إنستغرام تفاعل الطلاب بما يفعله أطفال كوريا الشمالية عند رؤية زعيمهم، معتبرة أن “مستوى التلقين يتجاوز الفهم”.

وفي تعليق آخر على منصة إكس، كتب أحد المستخدمين “إسرائيل ليست لديها مشكلة اسمها (بنيامين) نتنياهو، بل مشكلة اسمها إسرائيل نفسها”.

قفزوا فرحا.. صدمة على منصات التواصل من ردة فعل طلاب إسرائيليين على زيارة سموتريتش لهم#هاشتاج #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/U6Mfjjfd48 — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) November 29, 2025

“مدان بجرائم إرهابية”

وذكَّر آخر بأن سموتريتش، رغم كونه وزيرا، مدان بجرائم إرهابية وممنوع من دخول أجزاء واسعة من أوروبا بسبب التحريض على العنف.

ورأى معلّقون أن المقطع يكشف تناقضا صارخا بين صورة إسرائيل في عيون الشباب بأنحاء العالم الذين يعارضون سياساتها، وجزء من الجيل الإسرائيلي الجديد الذي يحتفي بشخصيات سياسية متطرفة، في مشهد وصفه بعضهم بأنه “يوضح كل شيء”.