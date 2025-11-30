نجل البرغوثي: “الاحتلال يمارس تصفية الأسرى الفلسطينيين والقانون الدولي لا يطبق على إسرائيل”

اتهم قسام البرغوثي نجل الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بممارسة التصفية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر السبت قال البرغوثي إن المعلومات التي تتوفر لعائلات الأسرى شحيحة جدا في الوقت الحالي مضيفا “الظروف التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون صعبة جدا وغير مسبوقة”.

نجل القائد الأسير #مروان_البرغوثي للجزيرة مباشر: محاولات تصفية مستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال#المسائية #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/4wJCK0oHl5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 29, 2025

وأشار البرغوثي إلى أن الأسرى يتعرضون “لمحاولات تصفية مستمرة وعمليات تعذيب جسدي ونفسي ومحاولات للإخضاع والإذلال” مضيفا أن والده ليس استثناء من هذه القاعدة ويعيش نفس الظروف منذ أكثر من 24 عاما.

وأوضح البرغوثي أن الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير ظهر على شاشات التلفزة وهو “يمثل الحكومة الإسرائيلية وفاشيتها وسياستها تجاه الأسرى الفلسطينيين وتجاه مروان البرغوثي”.

وبخصوص القانون الدولي أكد البرغوثي أنه لا يطبق على إسرائيل وممارساتها في الضفة الغربية لا تختلف كثيرا عن ممارساتها في غزة حيث تتجاهل كل القوانين والمعايير الدولية وتتجاهل الصليب الأحمر، وتمنع زياراته بشكل كامل كما تمنع زيارات المحامين وتنكل بالأسرى بشكل مستمر وتنقلهم من سجن إلى آخر ضمن سياسات التنكيل بهم.