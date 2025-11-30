الأخبار|إسرائيل

نجل البرغوثي: “الاحتلال يمارس تصفية الأسرى الفلسطينيين والقانون الدولي لا يطبق على إسرائيل”

الأسير مروان البرغوثي
الأسير مروان البرغوثي (غيتي - أرشيفية)
Published On 30/11/2025

اتهم قسام البرغوثي نجل الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بممارسة التصفية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر السبت قال البرغوثي إن المعلومات التي تتوفر لعائلات الأسرى شحيحة جدا في الوقت الحالي مضيفا “الظروف التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون صعبة جدا وغير مسبوقة”.

وأشار البرغوثي إلى أن الأسرى يتعرضون “لمحاولات تصفية مستمرة وعمليات تعذيب جسدي ونفسي ومحاولات للإخضاع والإذلال” مضيفا أن والده ليس استثناء من هذه القاعدة ويعيش نفس الظروف منذ أكثر من 24 عاما.

وأوضح البرغوثي أن الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير ظهر على شاشات التلفزة وهو “يمثل الحكومة الإسرائيلية وفاشيتها وسياستها تجاه الأسرى الفلسطينيين وتجاه مروان البرغوثي”.

وبخصوص القانون الدولي أكد البرغوثي أنه لا يطبق على إسرائيل وممارساتها في الضفة الغربية لا تختلف كثيرا عن ممارساتها في غزة حيث تتجاهل كل القوانين والمعايير الدولية وتتجاهل الصليب الأحمر، وتمنع زياراته بشكل كامل كما تمنع زيارات المحامين وتنكل بالأسرى بشكل مستمر وتنقلهم من سجن إلى آخر ضمن سياسات التنكيل بهم.

المصدر: الجزيرة مباشر

