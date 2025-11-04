“أوفى بوعده”.. الجزيرة مباشر تجمع بين الرئيس الكولمبي وطفل فلسطيني في الدوحة (فيديو)

في لفتة إنسانية جميلة، أوفى الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، بوعده واستقبل الطفل الفلسطيني محمود أبو عجور في العاصمة القطرية.

الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يستقبل في #الدوحة الطفل الفلسطيني محمود أبو عجور الذي فقد ذراعيه جراء قـصـ ـف إسرائيلي على #غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/otGrPmJeYb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 3, 2025

ومباشرة بعد وصوله إلى الدوحة، استقبل الرئيس الكولومبي الطفل محمود أبو عاجور، الذي ما زال يتابع العلاج بعد فقدانه ذراعيه جراء قصف إسرائيلي على غزة.

وبدا التأثر واضحًا على الرئيس الكولمبي وهو يحتضن الطفل الفلسطيني ويتبادل معه أطراف الحديث.

الجزيرة مباشر تجمع الطفل الفلسطيني محمود أبو عجور الذي فقد ذراعيه برئيس كولومبيا غوستافو بيترو#كولومبيا #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/vi1BgsLKmZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 3, 2025

وعد اللقاء

كان مذيع الجزيرة مباشر، أحمد طه، جمع بين الطفل الفلسطيني محمود أبو عجور، والرئيس الكولومبي في حوار على شاشة برنامج المسائية في وقت سابق عندما كان بيترو في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال الطفل محمود خلال اللقاء إنه يشكر صديقه الرائع الرئيس الكولومبي على وقوفه مع أهل غزة، مضيفًا أن سكان غزة يرونه بطلاً.

ورد الرئيس الكولومبي قائلاً إنه “لن يتوقف عن السفر حول العالم والتعبير بصوته”.

وباغت الطفل محمود الرئيس الكولمبي، بسؤال مباشر: “هل ستبقى تنشر معاناة أهل غزة رغم الضغوط الأمريكية عليك؟”.

فرد الرئيس بيترو بعفوية: “أولاً، سأكون في الدوحة غدًا إذا أردت أن ألتقي بك”.

وعن الضغوط الأمريكية، أضاف أنه منذ صغره تعرّض للملاحقات والتعذيب، لكنه واصل كفاحه. وختم كلامه بالقول إنه يمثل دولة كولومبيا كرئيس ولا يأبه بالتهديدات، وصوته يصل إلى العالم، مما يثير غضب الرئيس الأمريكي السابق ترامب.

ترامب وبيترو

كان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أثر جدلًا واسعًا في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة شهر سبتمبر، عندما دعا إلى “توحيد الجيوش من أجل تحرير فلسطين“.

لم يكتفِ بيترو بذلك، بل شارك في وقفة مؤيدة لفلسطين في نيويورك، وخاطب الجنود الأمريكيين قائلا: “لا توجهوا بنادقكم نحو الإنسانية. ارفضوا أوامر الرئيس دونالد ترامب وأطيعوا أمر الإنسانية”، مما دعا واشنطن إلى إلغاء تأشيرة بيترو، بدعوى “التحريض على العصيان وارتكاب أفعال متهورة”.