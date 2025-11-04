الأخبار|تركيا

“اغربي عن وجهي”.. فيديو صادم لأم تركية يهز الرأي العام والسلطات تتحرك (شاهد)

تركية تسيء معاملة طفلتها (مواقع محلية)
Published On 4/11/2025

آخر تحديث: 04:48 PM (توقيت مكة)

أثار مقطع فيديو ظهرت فيه أم تركية من ولاية مرسين، وهي تسيء معاملة ابنتها أمام زوجها بسبب خلافها معه، غضبا واسعا بعد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الأم التركية في مقطع الفيديو وهي تقول لزوجها “لا أريد الطفلة، الأمر بهذه البساطة.. لتأخذ طفلتك وتعتنِ بها.. أفعل بها ما تشاء”.

وأظهر مقطع الفيديو الأم وهي تجذب ابنتها وتقول لها “اغربي عن وجهي.. لا أريدك”، وأضافت مخاطبة زوجها “يمكنك أن تنشر هذا الفيديو حيث تريد”.

موقف ولاية مرسين

ومن جانبها أصدرت ولاية مرسين بيانا بشأن الواقعة قالت فيه إنه بعد نشر مقطع فيديو في بعض الصحف ووسائل الإعلام بعنوان “أم في مرسين أبكت طفلها الصغير بقولها لا أريدك، ابتعدي عني”، بادرت مديرية الأسرة والخدمات الاجتماعية في محافظتنا على الفور بالتحقيق”.

وأوضحت ولاية مرسين في بيانها أن التحقيق كشف أن الأم غادرت تركيا مع طفلتها بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول الماضي، ولم تعد للبلاد حتى الآن.

وأضافت الولاية أن التحقيقات الاجتماعية بشأن الأسرة لا تزال جارية، وأنه “عند عودة الأم إلى تركيا سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة وفقا للتشريعات ذات الصلة”.

وأشارت صحيفة “حريات” التركية إلى أن التحقيقات أكدت أن السيدة التي ظهرت في مقطع الفيديو هي والدة الطفلة، والذي قام بتصويره هو والدها، وأن الأم سافرت إلى خارج تركيا بسبب الخلاف مع زوجها.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع تركية

