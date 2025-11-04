الأمم المتحدة تؤكد تفاقم المجاعة في الفاشر وكادقلي مع تجاوز عدد الجائعين في السودان 21 مليونا

أعلنت الأمم المتحدة تأكيدها وجود مجاعة في مدينتي الفاشر وكادقلي، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في السودان بلغ مرحلة “مدمرة” بعد مرور 30 شهرًا على اندلاع الصراع المسلح.

وقالت المنظمة إن أكثر من 21 مليون شخص في أنحاء السودان يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، في ظل استمرار المعارك التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية وتدمّر سلاسل الإمداد.

Sudan: Famine is confirmed in El Fasher and Kadugli towns. After 30 months of conflict, more than 21 million people are facing devastating levels of hunger. Latest from @theIPCinfo: https://t.co/Gl3ieUyvSY pic.twitter.com/YHx3BP9bMs — United Nations (@UN) November 3, 2025

وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استولت “قوات الدعم السريع” على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وارتكبت مجازر بحق مدنيين وفق مؤسسات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

وفي 29 من الشهر ذاته، أقر قائد “قوات الدعم السريع” محمد حمدان دقلو “حميدتي” بحدوث “تجاوزات” من قواته بالفاشر، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في بيان، اتخاذه خطوات فورية لجمع أدلة ذات صلة بالأنباء عن جرائم في مدينة الفاشر، لاستخدامها في ملاحقات قضائية.