الأمير ويليام ونجم برازيلي يقودان فريقا لإنقاذ كوكب الأرض (فيديو)

حلّ الأمير البريطاني وليام ضيفا على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو، أحد أبرز معالم كرة القدم البرازيلية، حيث تسلّم قميص المنتخب الوطني من النجم السابق كافو، المتوَّج بكأس العالم عام 2002.

وتأتي هذه الزيارة ضمن أول جولة رسمية للملك المستقبلي في البرازيل، والتي تتمحور حول جائزة “إيرث شوت” (Earthshot) السنوية، التي تمنح مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار) لخمسة مشاريع مبتكرة تُسهم في مواجهة التحديات البيئية العالمية.

وخلال زيارته للملعب، خاض الأمير وليام مباراة ودية مع كافو وعدد من الأطفال، وتمكّن من تسجيل هدف من ركلة جزاء وسط تصفيق الحضور، في مشهد يجمع بين الرياضة والرسالة الإنسانية التي يحملها.

كما التقى وليام مجموعة من الشباب من البرازيل وجنوب إفريقيا وآسيا المشاركين في برنامج “جيل إيرث شوت” (Generation Earthshot)، حيث ناقش معهم أفكارهم ومبادراتهم الهادفة إلى تعزيز القيادة البيئية والتنمية المستدامة.

ويُقام حفل توزيع جوائز “إيرث شوت” يوم الأربعاء، بمشاركة نخبة من النجوم، بينهم المغنية البرازيلية أنيتا، والأسترالية كايلي مينوغ، والكندي شون مينديز، والموسيقي البرازيلي سيو جورجي الحائز على ثلاث جوائز غرامي، والذين سيشاركون في عروض فنية على “السجادة الخضراء”.

وبعد انتهاء فعاليات ريو، يتوجه الأمير وليام إلى مدينة بيليم في منطقة الأمازون لحضور مؤتمر “كوب30” للمناخ، حيث سيلقي كلمة أمام قادة العالم ويشارك في اجتماعات ثنائية، ممثلًا والده الملك تشارلز الثالث في واحدة من أبرز المحطات البيئية لهذا العام.