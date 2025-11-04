انهارت قبل إنهاء حديثها للجزيرة مباشر.. نازحة من الفاشر تبكي 12 قبرا (فيديو)

“حياتنا مُرّة”.. بهذه الكلمات بدأت إحدى السيدات السودانيات النازحات من مدينة الفاشر حديثها لقناة الجزيرة مباشر، مؤكدة أن الوضع في المدينة يزداد سوءًا منذ ثلاث سنوات، حيث يُجبرهم القصف المتكرر على حفر خنادق في الأرض هربًا من نيران القناصة التابعين لقوات الدعم السريع، الذين بحسب قولها يعتلون أسطح البنايات ويطلقون النار على المدنيين.

وأضافت السيدة بحزن أنها فقدت 12 من أفراد عائلتها على يد المسلحين، كان آخرهم ابنها الذي يعمل رائدًا في جهاز الشرطة، بعدما قُصف منزله ودُمّر بالكامل، تاركًا خلفه خمسة أطفال يتامى.

ولم تستطع السيدة مواصلة حديثها، فانهارت بالبكاء لبعض الوقت، قبل أن تستجمع رباطة جأشها لتروي مأساة أخرى تتعلق بأصغر أبنائها، الذي أُحرق منزله بالكامل على يد قوات الدعم السريع.

فظائع ترتكب ضد المدنيين

كانت منسقية النازحين في إقليم دارفور غربي السودان قد حذرت في بيان يوم الجمعة، من أن أعدادا كبيرة من الناس ما زالوا في خطر شديد، وأنهم يُمنعون من قبل قوات الدعم السريع وحلفائها من الوصول إلى مناطق أكثر أمانا.

من جانبه، قال مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بالسودان (أوتشا)، إن الوضع في الفاشر، يزداد سوءا مع ورود تقارير عن فظائع ترتكب ضد المدنيين.

وأضاف المكتب في بيان، يوم السبت: “تفيد مصادر محلية بأن آلاف الأشخاص بمن فيهم كبار السن، وذوو الإعاقة، والجرحى ما زالوا عالقين وغير قادرين على الفرار”.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استولت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، وارتكبت مجازر بحق مدنيين بحسب مؤسسات محلية ودولية.

ويشهد السودان منذ إبريل/نيسان 2023، حربا دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.