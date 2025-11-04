ترامب: هذا ما سأفعله بمدينة نيويورك إذا فاز زهران ممداني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من غير المرجح أن تساهم إدارته بأموال فيدرالية لمدينة نيويورك، إذا فاز زهران ممداني بانتخابات عمدة المدينة التي تنطلق اليوم الأربعاء .

وفي منشور عبر منصته الاجتماعية “تروث سوشال”، وصف ترامب ممداني بأنه “مرشح شيوعي”، مؤكدًا أن فوزه سيقود المدينة إلى “كارثة اقتصادية واجتماعية كاملة”.

وأضاف ترامب أنه إذا فاز المرشح الشيوعي زهران ممداني بانتخابات عمدة نيويورك، “فمن غير المرجح أن أساهم بالأموال الفيدرالية، سوى بالحد الأدنى المطلوب قانونًا”.

وأشار ترامب إلى أن “هذه المدينة التي كانت عظيمة في يوم من الأيام ليس لديها أي فرصة للنجاح أو البقاء”، مضيفا أن الأمر سيزدادا سوءا مع وجود “شيوعي على رأس القيادة” على حد قوله.

وأوضح ترامب أن مبادئ ممداني جُرّبت لقرون ولم تنجح أبدًا، معتبرًا أن ممداني “يفتقر إلى الخبرة والإنجازات” حتى خلال فترة عمله في الجمعية التشريعية، حيث كان في أسفل الترتيب.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلًا: “أفضل أن أرى ديمقراطيًا ناجحًا يتولى المنصب على شيوعي لا يملك سجلًا سوى الفشل”.

وختم ترامب منشوره بالتحذير من أن التصويت للمرشح كورتيس سليوا يصب عمليًا في مصلحة ممداني، داعيًا الناخبين إلى دعم أندرو كومو، قائلًا: “سواء كنت تُحب أندرو كومو أم لا، فليس لديك خيار آخر. يجب أن تُصوّت له، ونأمل أن يُؤدي عملًا رائعًا. هو قادر على ذلك، أما ممداني فلا”.

ترامب لمذيعة برنامج “60 دقيقة”: أعتقد أنني أكثر وسامة من زهران ممداني pic.twitter.com/oT9G8j6pOn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 3, 2025

ترامب: أنا أكثر وسامة من ممداني

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثار جدلا جديدا خلال مقابلة مع إحدى مذيعات برنامج “60 دقيقة”، بعدما سألته المذيعة عن رأيه في تشبيه البعض للمرشح لمنصب عمدة نيويورك زهران ممداني به ولكن بنسخة يسارية.

وقال ترامب ضاحكًا أثناء النقاش: “أعتقد أنني أكثر وسامة من زهران ممداني.. أليس كذلك؟”.

وكان المرشح لمنصب عمدة نيويورك قد وجه خطابا باللغة العربية إلى مؤيديه انتشر بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت المذيعة إن ممداني اشتراكي ليهبّ ترامب مجيبًا: “إنه شيوعي وليس اشتراكي وهذا أسوء بكثير من اشتراكي”.

وجاء التصريح في سياق الحديث عن تأثير الشخصيات الشابة في السياسة الأمريكية، وأشعل جواب ترامب موجة تعليقات على منصّات التواصل الاجتماعي، بين من اعتبره “مزحة عابرة” ومن رأى أنه استمرار لأسلوب ترامب الشهير في المقابلات التلفزيونية.