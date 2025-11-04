ترامب يهاجم اليهود الداعمين لزهران ممداني

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليهود الذين يصوتون لصالح المرشح الأوفر حظا لرئاسة بلدية مدينة نيويورك، زهران ممداني، بـ”الغباء”، محذرا من أن فوز ممداني سيؤدي إلى تقليص الدعم الفدرالي للمدينة إلى الحد الأدنى المطلوب.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال الثلاثاء، إن “أي شخص يهودي يصوت لصالح زهران ممداني، الذي يكره اليهود بشكل واضح ويعترف بذلك، هو شخص غبي”، وذلك بعد ساعات من فتح مراكز الاقتراع صباح الثلاثاء.

وكان ترامب قد أكد في منشور آخر: “سواء يعجبك آندرو كومو أم لا، فلا خيار أمامك حقا. يجب أن تصوت له وتأمل في أن يقوم بعمل رائع. فهو قادر على ذلك، وممداني ليس كذلك!”، مضيفا أن التصويت للمرشح كيرتس سليوا “لن يصب إلا في صالح ممداني”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن “إذا فاز المرشح الشيوعي زهران ممداني في الانتخابات لمنصب رئيس بلدية مدينة نيويورك، فمن غير المرجح أن أساهم بأموال اتحادية غير الحد الأدنى المطلوب”.

وتُجرى الانتخابات في دورة واحدة، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت غرينتش) وتستمر حتى التاسعة مساء، في أول اختبار انتخابي لترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي.

جولة الجزيرة مباشر في نيويورك

وفي جولة للجزيرة مباشر في منطقة أستوريا بمدينة نيويورك، معقل المرشح المسلم زهران ممداني، ظهرت مجموعات من الناشطين وهي تحث السكان على الإدلاء بأصواتهم خلال انتخابات عمدة المدينة، التي يتنافس فيها ممداني مع حاكم ولاية نيويورك السابق أندرو كومو ومرشح الحزب الجمهوري كرتس لوا.

وقالت الناشطة في الحملة صبا منوّر إن “المدينة تمر بوقت حرج مع ارتفاع الإيجارات بنسبة 12% وتراجع الخدمات، لكن زهران الممداني يعد بمجانية النقل بالحافلات، تجميد الإيجارات، ودعم كبار السن”.

وأضافت أن الحملة “تشمل طرق الأبواب في كل أحياء المدينة”، مؤكدة أن ممداني “لن يأخذ أموالاً من المؤجرين وسيواجه الفساد، ويستطيع جمع الناس حول طاولة واحدة للاستماع إليهم”.