الأخبار|تركيا

جملة قالها أردوغان لأحد المدخنين في سوق الحرفيين تشعل تفاعل المنصات (فيديو)

أردوغان طلب من أحد الحرفيين المدخنين التعهد بالإقلاع عن التدخين
أردوغان طلب من أحد الحرفيين المدخنين التعهد بالإقلاع عن التدخين (مواقع تركية)
Published On 4/11/2025
|
آخر تحديث: 01:35 PM (توقيت مكة)

حفظ

دار حوار لافت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأحد الحرفيين المدخنين، حول ضرورة الإقلاع عن التدخين، وذلك خلال زيارته سوق الحرفيين في حديقة الشعب بمطار أتاتورك في إسطنبول.

وسأل أردوغان أحد الحرفيين المدخنين “كم علبة سجائر تقوم بتدخينها يوميا؟ ومتى ستقلع عن التدخين؟”.

“تعهد بالامتناع عن التدخين”

وتابع أردوغان حديثه للحرفي قائلا “ستقطع وعدا.. أريدك أن تقلع عن التدخين من أجلك”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

بعدها التفت أردوغان إلى رئيس فرع حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، عبد الله أوزدمير، قائلا “لقد وعد بالإقلاع عن التدخين، قال أعطوني مهلة وسوف أقلع بعدها”. ورد عبد الله قائلا “سنتابع الأمر إن شاء الله”.

خلال الزيارة، قدم الحرفيون لأردوغان هدايا من أعمالهم، من بينها لوحات فنية وسفن نموذجية ومسابح وأساور وأوشحة.

ولقي الحوار بين أردوغان وأحد الحرفيين حول ضرورة الامتناع عن التدخين تفاعلا واسعا على منصات التواصل، إذ يبرز اهتمام الرئيس التركي بهذا الموضوع وحرصه على نشر الوعي بأهمية التوقف عن التدخين.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع تركية

إعلان