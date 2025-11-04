جملة قالها أردوغان لأحد المدخنين في سوق الحرفيين تشعل تفاعل المنصات (فيديو)

دار حوار لافت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأحد الحرفيين المدخنين، حول ضرورة الإقلاع عن التدخين، وذلك خلال زيارته سوق الحرفيين في حديقة الشعب بمطار أتاتورك في إسطنبول.

وسأل أردوغان أحد الحرفيين المدخنين “كم علبة سجائر تقوم بتدخينها يوميا؟ ومتى ستقلع عن التدخين؟”.

لإقناعه بالإقلاع عن التدخين.. حوار لافت بين الرئيس التركي وأحد المواطنين خلال زيارته سوق الحرفيين في حديقة الشعب بمطار أتاتورك pic.twitter.com/dBO7Ik7yBy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 3, 2025

“تعهد بالامتناع عن التدخين”

وتابع أردوغان حديثه للحرفي قائلا “ستقطع وعدا.. أريدك أن تقلع عن التدخين من أجلك”.

بعدها التفت أردوغان إلى رئيس فرع حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، عبد الله أوزدمير، قائلا “لقد وعد بالإقلاع عن التدخين، قال أعطوني مهلة وسوف أقلع بعدها”. ورد عبد الله قائلا “سنتابع الأمر إن شاء الله”.

خلال الزيارة، قدم الحرفيون لأردوغان هدايا من أعمالهم، من بينها لوحات فنية وسفن نموذجية ومسابح وأساور وأوشحة.

ولقي الحوار بين أردوغان وأحد الحرفيين حول ضرورة الامتناع عن التدخين تفاعلا واسعا على منصات التواصل، إذ يبرز اهتمام الرئيس التركي بهذا الموضوع وحرصه على نشر الوعي بأهمية التوقف عن التدخين.