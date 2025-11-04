المشي المتواصل مرة واحدة يوميا أفضل أم المتقطع؟ دراسة تكشف مفاجأة

كشفت دراسة علمية حديثة أجريت في الولايات المتحدة وأستراليا أن السير أو التريض مدة متصلة تتراوح بين 10 و15 دقيقة يوميا أفضل من السير عدة مرات في اليوم مدة خمس دقائق في المرة الواحدة.

وقالت إن ذلك يكون فيما يتعلق بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون حياة خاملة أو أقل نشاطا، حتى في حالة قطع نفس العدد من الخطوات يوميا.

وأظهرت الدراسة الجديدة أن المشي مدة 10 و15 دقيقة يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة بشكل ملحوظ مقارنةً بالمشي مسافات قصيرة متعددة، حتى مع تساوي عدد الخطوات.

وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية “Annals of Internal Medicine” قام فريق بحث من الجامعة الأوروبية في سيدني بأستراليا وجامعة هارفارد ومستشفى بريغهام بالولايات المتحدة بمتابعة الحالة الصحية لنحو 33 ألف شخص بالغ في بريطانيا يحرصون على السير مدة ثمانية آلاف خطوة في اليوم.

وعلى مدى نحو عشر سنوات، تبين أن احتمالات الوفاة المبكرة لمن يقومون بالسير عدة مرات لفترات زمنية تقل عن خمس دقائق في المرة الواحدة تبلغ 4.4% مقابل 0.8%، لمن يسيرون نفس العدد من الخطوات خلال 10 أو 15 دقيقة.

وبلغت احتمالات الإصابة بأمراض القلب أو السكتات القلبية 13% لمن يسيرون أقل من خمس دقائق في المرة الواحدة مقابل 3.4%، لمن يسيرون 15 دقيقة أو أكثر يوميا.

وأشارت الدراسة إلى أن العلاقة بين السير فترات أطول وبين تقليل أخطار الإصابة بأمراض القلب أو الوفاة المبكرة كانت أوضح لدى من يعيشون حياة خاملة أو يقطعون أقل من خمسة آلاف خطوة يوميا.

وقال باحثون مشاركون في الدراسة، لموقع “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الطبية، إن السير فترات أطول ربما يكون مجديا بشكل أكبر لو بدأ الشخص بقطع عدد أقل من الخطوات.