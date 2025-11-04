شاهد: القسام تعثر على جثامين مقاومين أثناء البحث عن جثة أسير إسرائيلي

بعد عمليات بحث وحفر متواصلة داخل ما يُسمى “الخط الأصفر” شرق مدينة غزة، عثرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، على جثامين عدد من شهداء المقاومة إضافة إلى جثة أحد الجنود الإسرائيليين في حي الشجاعية.

وأظهرت مشاهد خاصة للجزيرة مباشر أفرادا من كتائب القسام بعد انتشالهم جثامين شهداء المقاومة أثناء عمليات البحث عن جثة أسير إسرائيلي شرقي مدينة غزة.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت، الثلاثاء، العثور على جثة أحد الجنود الإسرائيليين خلال عمليات البحث داخل ما يُسمى “الخط الأصفر” شرق مدينة غزة، وأن ترتيبات تُجرى لتسليمها إلى تل أبيب.

وقالت في تدوينة على تلغرام “تعلن كتائب القسام أنها عثرت اليوم على جثة أحد جنود الاحتلال القتلى شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة خلال عمليات البحث والحفر المتواصلة داخل الخط الأصفر، ويجري ترتيب إجراءات تسليمها إلى الاحتلال”.

وأكدت القسام أن “دخول المعدات الهندسية ومرافقة طواقم من كتائب القسام للصليب الأحمر في عمليات البحث عن الجثامين داخل الخط الأصفر، أسهم بشكل كبير في سرعة انتشال الجثث، وأدى إلى العثور على العديد منها”.

وفي منشور لاحق، قالت القسام “في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم كتائب الشهيد عز الدين القسام بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها بحي الشجاعية شرق مدينة غزة عند الساعة 8 مساء بتوقيت غزة”.

والأحد، سلَّمت حماس جثث 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي، من بينهم العقيد أساف حمامي، وهو أرفع ضابط أسرته كتائب القسام.

وبتسليم الجثث الثلاث تكون الحركة قد أفرجت منذ بدء الاتفاق عن الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، وجثث 18 أسيرا من أصل 28، بينما ادعت تل أبيب سابقا أن إحدى الجثث المُتسلَّمة لا تتطابق مع أي من أسراها.