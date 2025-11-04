يحلق في المدار.. “فرغاني” التركية تطلق قمرها الصناعي الثاني بنجاح (شاهد)

أطلقت شركة “فرغاني” التركية ثاني قمر صناعي لها إلى الفضاء من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك وفق بيان أصدرته الاثنين شركة بايكار التركية الرائدة في إنتاج الطائرات المسيرة.

ويترأس سلجوق بيرقدار مجلس إدارة كل من شركة بايكار، التي حققت نجاحا كبيرا في إنتاج وتصدير المسيرات، وشركة فرغاني التي أسسها عام 2022، ويعمل بها 135 شخصا.

وأشارت شركة بايكار إلى أن القمر الصناعي “إف جي إن 100-دي2” أُطلق صباح الأحد، لتكمل بنجاح الخطوة الثانية من مشروع نظام تحديد المواقع العالمي التابع لشركة فرغاني للفضاء.

وراقب بيرقدار وفريقه من مركز المراقبة والتحكم الفضائي في مركز أوزدمير بيرقدار الوطني للتكنولوجيا بإسطنبول، عملية الإطلاق مباشرة.

بهدف إنشاء نظام تحديد مواقع عالمي.. شركة "فرغاني" التركية تطلق ثاني قمر صناعي لها من قاعدة "كيب كانافيرال" بولاية #فلوريدا الأمريكية #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/z6oZuIsQmh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 4, 2025

مشروع نظام “أولوغ بيك” لتحديد المواقع

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أطلقت شركة فرغاني أول أقمارها الصناعية من قاعدة فاندنبرغ الأمريكية.

وتم إطلاق القمر الصناعي الثاني بوزن 104 كيلوغرامات، وهو أكبر قمر صناعي تركي مملوك للقطاع الخاص، بواسطة شركة “سبيس إكس” الأمريكية.

وأشار بيرقدار، في بيان الشركة، إلى أن القمر الصناعي الثاني هو قمر تجريبي من فئة وزن 100 كيلوغرام تابع لمشروع نظام أولوغ بيك لتحديد المواقع العالمي.

وأوضح أن هندسة الأقمار الصناعية وأنظمتها وتصميماتها طورها فريق فرغاني باستخدام موارده الخاصة، وأنهم يتوقعون أن تتراوح مدة المشروع من 5 و7 سنوات تقريبا.

وأضاف “هدفنا هو الوصول إلى أكثر من 100 قمر صناعي خلال 5 سنوات، وإطلاقُ نظامنا أولوغ بيك لتحديد المواقع العالمي، وتسليمه إلى تركيا وجميع الدول الشقيقة والصديقة”.

يذكر أن شركة فرغاني شركة تركية متخصصة في أبحاث الفضاء، وتحمل اسم عالم الرياضيات والفلكي المسلم أحمد بن كثير الفرغاني (توفي عام 865م).

وتهدف الشركة إلى التميز في العالم من خلال إنتاج حلول مستدامة وفعالة من حيث التكلفة في مجال النقل الفضائي وخدمات الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض باستخدام التقنيات المبتكرة التي تطورها.