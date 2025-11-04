قوات الاحتلال تقتحم مناطق متفرقة في الضفة الغربية (فيديو)

أظهرت مقاطع متداولة فجر اليوم الثلاثاء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة دورا جنوب الخليل في الضفة الغربية.

وانتشرت مركبات الاحتلال، مصحوبة بعدد من الجرافات والآليات في شوارع المدينة، دون معرفة ما إذا كانت بصدد هدم أحد المنازل أم لا.

اقتحامات متواصلة

كما داهمت قوات الاحتلال منزلاً في بلدة سلواد برام الله، وذكرت مصادر للجزيرة مباشر أن الاحتلال اقتحم محيط مسجد حدادة في نابلس.

آثار الخراب الذي خلفته قوات الاحتلال في منزل ومحلات تجارية بمدينة طوباس، مساء اليوم. pic.twitter.com/sOBN5WrhEH — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 3, 2025

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أفادت بأن قوات الاحتلال اقتحمت مساء يوم الإثنين مدينة طوباس من مدخلها الشمالي بعدة مركبات عسكرية، وانتشرت قوات من المشاة في عدة أحياء، وداهمت أحد المنازل دون الإبلاغ عن أي اعتقالات.

مستوطنون يُضرمون النار في أشجار الزيتون قرب مدخل قرية مراح رباح جنوب بيت لحم. pic.twitter.com/GZusRIobsH — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 3, 2025

اعتداءات المستوطنين

أضرم مستوطنون، عند منتصف ليلة الإثنين، النيران في أشجار زيتون في قرية مراح رباح جنوب بيت لحم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مجموعة من المستوطنين أغلقوا الشارع الرئيسي، ورشقوا مركبات المواطنين قرب تقوع قبل ان يضرموا النيران في أشجار الزيتون الواقعة عند المدخل الرئيس للقرية .