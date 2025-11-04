الأخبار|الأراضي الفلسطينية المحتلة

قوات الاحتلال تقتحم مناطق متفرقة في الضفة الغربية (فيديو)

Published On 4/11/2025

أظهرت مقاطع متداولة فجر اليوم الثلاثاء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة دورا جنوب الخليل في الضفة الغربية.

وانتشرت مركبات الاحتلال، مصحوبة بعدد من الجرافات والآليات في شوارع المدينة، دون معرفة ما إذا كانت بصدد هدم أحد المنازل أم لا.

اقتحامات متواصلة

كما داهمت قوات الاحتلال منزلاً في بلدة سلواد برام الله، وذكرت مصادر للجزيرة مباشر أن الاحتلال اقتحم محيط مسجد حدادة في نابلس.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أفادت بأن قوات الاحتلال اقتحمت مساء يوم الإثنين مدينة طوباس من مدخلها الشمالي بعدة مركبات عسكرية، وانتشرت قوات من المشاة في عدة أحياء، وداهمت أحد المنازل دون الإبلاغ عن أي اعتقالات.

اعتداءات المستوطنين

أضرم مستوطنون، عند منتصف ليلة الإثنين، النيران في أشجار زيتون في قرية مراح رباح جنوب بيت لحم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مجموعة من المستوطنين أغلقوا الشارع الرئيسي، ورشقوا مركبات المواطنين قرب تقوع قبل ان يضرموا النيران في أشجار الزيتون الواقعة عند المدخل الرئيس  للقرية .

المصدر: الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية

