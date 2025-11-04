ما الذي يفعله الضوء الصناعي ليلا في الشرايين؟

كشفت دراسة طبية حديثة أن التعرض ليلا لمستويات مرتفعة من الضوء الصناعي يؤدي إلى زيادة النشاط المرتبط بالضغوط في المخ، والتهاب الشرايين، وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب.

وسوف تقدم الدراسة في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية لعام 2025 في مدينة نيوأورلينز، التي يُعرض فيها أهم وأحدث ما تم التوصل إليه من دراسات أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت الدراسة أن الضوء اصناعي ليلًا، أو ما يُعرف بتلوث الضوء الليلي، يعد سمةً شبه عالمية في المدن الحديثة، لكن له آثارا صحية ضارة.

أخطار التعرض للضوء الصناعي

وقال الدكتور شادي أبو هاشم، كبير الباحثين في الدراسة، والأستاذ في كلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن، لموقع جمعية القلب الأمريكية “نعلم أن العوامل البيئية، مثل تلوث الهواء والضوضاء، يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب من خلال التأثير على أعصابنا وأوعيتنا الدموية نتيجة للتوتر. التلوث الضوئي شائع جدا، لكن لا نعرف الكثير عن كيفية تأثيره على القلب”.

وأضاف أبو هاشم “وجدنا علاقة شبه خطية بين ضوء الليل وأمراض القلب، فكلما زاد التعرض للضوء الليلي زاد الخطر”.

وأوضح أبو هاشم أنه، حتى الزيادات الطفيفة في ضوء الليل الصناعي، “ارتبطت بارتفاع ضغط الدماغ والشرايين”.

تفسير تأثيرات الضوء الصناعي

وعن السبب في العلاقة بين التعرض للضوء الصناعي وزيادة أخطار الإصابة بأمراض القلب، قال أبو هاشم “عندما يشعر الدماغ بالتوتر، ينشط إشارات تحفز استجابة مناعية وتُسبّب التهاب الأوعية الدموية. ومع مرور الوقت، يُمكن أن تُساهم هذه العملية في تصلب الشرايين وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية”.

وعلاوة على ذلك، كانت أخطار الإصابة بأمراض القلب أعلى بين المشاركين الذين يعيشون في مناطق ذات ضغوط اجتماعية أو بيئية إضافية، مثل ضوضاء المرور العالية أو انخفاض الدخل والمشكلات الاجتماعية.

وعن النصائح الواجب اتباعها لتقليل أخطار الضوء الصناعي، قال أبو هاشم “يمكن الحد من الضوء الداخلي في الليل، والحفاظ على غرف النوم مظلمة وتجنب الشاشات مثل أجهزة التلفزيون والأجهزة الإلكترونية قبل النوم”.