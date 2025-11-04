الأخبار|إيطاليا

إيطاليا.. محاولة ترميم برج من العصور الوسطى تنتهي بكارثة (فيديو)

Firefighters work to rescue a construction worker from under the debris of the partially collapsed medieval Torre de Conti, meters away from the Colosseum in Rome, Monday, Nov. 3, 2025. (AP Photo/Domenico Stinellis)
رجال الإطفاء يعملون على إنقاذ عامل بناء من تحت أنقاض برج كونتي الذي انهار جزئيًا في العاصمة روما (أسوشيتد برس)
Published On 4/11/2025
آخر تحديث: 06:00 AM (توقيت مكة)

توفي عامل كان قد تم إنقاذه من تحت أنقاض برج قديم انهار في روما، بعد وقت قصير من وصوله إلى المستشفى ليل الاثنين الثلاثاء.

وانهار جزء من برج “توريه دي كونتي” الذي يعود إلى العصور الوسطى صباح الاثنين، وتناثرت أنقاض جزء من واجهته في الشارع، فيما ارتفعت في الجو سحابة بيضاء كثيفة من الغبار.

ويقع البرج الذي كان قيد الترميم في منطقة مزدحمة، قبالة المنتدى الإمبراطوري “فوري إمبريالي” وعلى مقربة من الكولوسيوم الذي يُعَد أهم موقع سياحي في إيطاليا.

وأفاد ناطق باسم جهاز الإطفاء بإجلاء ثلاثة عمال كانوا داخل البرج، نُقل أحدهم إلى المستشفى في حال حرجة، فيما بقي عامل تحت الأنقاض تم إنقاذه بعد ساعات ونقل إلى المستشفى لكنه لم ينج.

وبقي العامل أوكتاي سترويتشي، وهو مواطن روماني يبلغ 66 عاما، “واعيا” وفق ما أفادت وزارة الخارجية الرومانية، ووضع على جهاز التنفس الاصطناعي لكن نبضه لم يعد رغم محاولات الإنعاش.
ويجري ترميم “توريه دي كونتي” الذي شُيِّد في مطلع القرن الثالث عشر، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: الجزيرة مباشر + الفرنسية

