محمد نازل: نتنياهو يريد التهرب من اتفاق غزة.. وهذا موقفنا من نزع السلاح ( فيديو)

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمد نزال أن إسرائيل تتعمد البحث عن ذرائع لنقض اتفاق وقف إطلاق النار والعودة إلى الحرب مجددا.

وفي حديثه لبرنامج المسائية، قال نزال إن قادة الاحتلال، بدءًا من “المجرم الأكبر” نتنياهو مرورًا بوزير حربه ووصولًا إلى وزرائه الآخرين مثل بتسلئيل سموتريتش وبن غفير، لا يتوانون عن إطلاق تصريحات جدلية، مشيرًا إلى أن بعضها يدخل في إطار التصريحات التفاوضية التهديدية، بينما يعكس بعضها الآخر “النوايا الحقيقية”، وخص بالذكر تصريحات سموتريتش وبن غفير.

نزال: نتنياهو يبحث عن ذرائع للتهرب من الاتفاق وموضوع تسليم السلاح يمس المصلحة العليا للشعب الفلسطيني pic.twitter.com/q1U1LA0zr5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 3, 2025

وأوضح نزال أن هذه التصريحات تؤكد أن نتنياهو و”العصابة الحاكمة في الكيان” لم يكونوا راضين عن الاتفاق منذ البداية، بل أُجبروا عليه، وهم الآن يبحثون عن أي فرصة للتحلل والتنصل منه.

وبشأن قضية نزع سلاح المقاومة، التي قال إنها طُرحت منذ اليوم الأول للاتفاق، شدد نزال على أن موقف حماس كان واضحًا، وهو أن هذا الموضوع سيُبحث في إطار المرحلة الثانية، ولم يُذكر ضمن بنود المرحلة الأولى.

وأضاف أن اتخاذ موقف بهذا الخصوص لن يكون على مستوى حركة حماس وحدها، بل على مستوى جميع الفصائل المسلحة، لأنه قضية تخص المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.

وأكد أن حماس ليست الفصيل المسلح الوحيد في القطاع، بل هناك فصائل أخرى مثل الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والقيادة العامة، ولذلك “ليس من حق حماس وحدها أن تقرر هذا الموقف، وإنما بالتعاون والتنسيق مع باقي الفصائل الفلسطينية”.

واختتم نزال بالقول إن نتنياهو يحاول استغلال قضية نزع سلاح حماس كذريعة للتهرب من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لكن حماس لن تمنحه هذه الذريعة، التزامًا منها بالوعد السياسي والأخلاقي الذي قطعته لبقية فصائل المقاومة بأن القرار سيكون جماعيًا وتشاركيًا.