وزير الدفاع السوداني يعلن “استنفار” الشعب لمساندة الجيش في “معركة إنهاء التمرد” (فيديو)

أعلن وزير الدفاع السوداني الفريق أول حسن داود “استنهاض الشعب واستنفاره” لمساندة القوات المسلحة في معركتها ضد ما وصفها بـ”الميليشيا المتمردة”، مؤكدا أن التعبئة العامة تأتي في إطار “الجهود الرامية إلى إنهاء التمرد واستعادة الأمن والسلام في البلاد”.

وقال داود في كلمة متلفزة، مساء الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع في الخرطوم، إن الاجتماع الذي عُقد برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وبمشاركة أعضاء المجلس كافة، ناقش الأوضاع الأمنية والسياسية والعسكرية في جميع جبهات القتال بالسودان، واستعرض على وجه الخصوص “الانتهاكات الجسيمة وغير المسبوقة” التي شهدتها مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، والتي ارتكبتها -بحسب وصفه- “الميليشيا المتمردة” بحق المدنيين العُزل، وأدانها المجتمع الدولي.

وأضاف الوزير أن المجلس ناقش الترتيبات اللازمة لعدم تكرار مأساة الفاشر، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول كذلك الوضع الإنساني في مختلف مناطق البلاد، وملف العمليات العسكرية الجارية والمستقبلية، إلى جانب المبادرات المقدمة من بعض الدول للمساعدة في إنهاء الصراع.

وأكد وزير الدفاع أن مجلس الأمن والدفاع رحَّب بالجهود التي تدعو إلى إنهاء معاناة السودانيين، وشكر الولايات المتحدة الأمريكية على “جهودها المقدَّرة”، لا سيما مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، مشددا على ترحيب السودان بأي جهد دولي يسهم في إنهاء معاناة الشعب السوداني.

وقال داود “نعلن استنهاض واستنفار الشعب السوداني لمساندة القوات المسلحة في القضاء على الميليشيا المتمردة، في إطار التعبئة العامة لإنهاء التمرد، وتوحيد الجهود من أجل استعادة الأمن والسلام في كل أرجاء السودان”.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة السودانية قدَّمت رؤيتها الخاصة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار، موضحا أنه تم تشكيل لجنة لإعداد تفاصيل هذه الرؤية وتفعيلها ميدانيا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وختم وزير الدفاع كلمته بتحية الشعب السوداني وتضحياته، موجها التحية لضحايا ما وصفها بـ”معركة الكرامة”، ومؤكدا أن السودان ماضٍ نحو “النصر واستعادة الدولة”، رغم ما يواجهه من تحديات أمنية وإنسانية جسيمة.