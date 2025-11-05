إسرائيل تكشف هوية جثمان الأسير الذي استلمته من كتائب القسام

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تحديد هوية جثة الرقيب إيتاي تشين، التي سلّمتها كتائب القسام عبر الصليب الأحمر فجر الأربعاء، وهو شخص يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية.

وأشار الجيش إلى أن تشين خدم في الكتيبة 77 من اللواء السابع، وأوضح أن المعلومات الاستخباراتية المتوفرة تفيد بأنه قُتل في كيبوتس نير عوز صباح 7 أكتوبر 2023، ثم نقلت جثته لاحقًا من قبل حركة حماس، فيما أعلنت إسرائيل وفاته رسميًا في 10 مارس 2024.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن إيتاي تشين كان آخر رهينة أمريكي محتجز في غزة، قبل تسليم جثته.

جثامين الأسرى الإسرائيليين

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن مساء الثلاثاء، أن الصليب الأحمر تسلَّم رفات أحد الأسرى من غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في القطاع.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن حركة حماس قد تتمكن خلال الأيام المقبلة من تسليم مزيد من جثث الأسرى.

وذكرت الهيئة أنه جرى تنسيق عمليات بحث إضافية بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحماس في مناطق بقطاع غزة تخضع لسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تكثيف عمليات البحث قد يتيح استعادة مزيد من الجثث، مؤكدين أن الأيام الأخيرة شهدت تقدما في تحديد مواقع عدد من الأسرى القتلى الذين دُفنوا داخل القطاع.

بعد دخول معدات هندسية

في وقت سابق أعلنت كتائب القسام قد أعلنت، الثلاثاء، العثور على جثة أحد الجنود الإسرائيليين خلال عمليات البحث داخل ما يُسمى “الخط الأصفر” شرق مدينة غزة، وأن ترتيبات تُجرى لتسليمها إلى تل أبيب.

وقالت في تدوينة على تلغرام “تعلن كتائب القسام أنها عثرت اليوم على جثة أحد جنود الاحتلال القتلى شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة خلال عمليات البحث والحفر المتواصلة داخل الخط الأصفر، ويجري ترتيب إجراءات تسليمها إلى الاحتلال”.

وأكدت القسام أن “دخول المعدات الهندسية ومرافقة طواقم من كتائب القسام للصليب الأحمر في عمليات البحث عن الجثامين داخل الخط الأصفر، أسهم بشكل كبير في سرعة انتشال الجثث، وأدى إلى العثور على العديد منها”.