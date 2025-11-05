“اسمي لم يكن على ورقة الاقتراع”.. ترامب يبرر خسائر الحزب الجمهوري الانتخابية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الانتكاسات الانتخابية التي مني بها حزبه في العديد من الانتخابات المحلية، كانت بسبب الإغلاق الحكومي الذي أصبح الأطول في تاريخ البلاد.

وكتب الرئيس الجمهوري على منصّته “تروث سوشيال” مبررا خسارة الحزب الجمهوري في انتخابات محلية “لم يكن ترامب على ورقة الاقتراع، والإغلاق الحكومي هما السببان وراء خسارة الجمهوريين الانتخابات الليلة، وفقا لخبراء استطلاعات الرأي”.

بالتزامن مع فوز الديمقراطي زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن غياب اسمه عن ورقة الاقتراع والإغلاق الحكومي كانا سبب خسارة الجمهوريين في الانتخابات الأخيرة#الجزيرة_مباشر #الولايات_المتحدة pic.twitter.com/7VPWRPd9xF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 5, 2025

نداء لمنع اليهود من التصويت

وبذل ترامب جهودا لثني سكان نيويورك عن التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي زهران ممداني، كما لم يكن للنداء الذي وجّهه إلى الناخبين اليهود لمنع وصول المرشح المسلم إلى منصب رئيس بلدية المدينة.

وكتب ترامب على تروث سوشل “أي شخص يهودي يصوّت لزهران ممداني هو شخص غبي!”، زاعما أن ممداني المعروف بدفاعه القوي عن القضية الفلسطينية “يكره اليهود”.

وكان ممداني دائما هدفا للهجمات بسبب مواقفه من إسرائيل والحرب في غزة، لكنه لم يتراجع عنها، مؤكدا في الوقت نفسه خلال حملته رفضه القاطع لمعاداة السامية وسعيه لطمأنة المجتمع اليهودي.

وبقي زهران ممداني الذي فاز بشكل مفاجئ في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في يونيو/حزيران، متصدرا استطلاعات الرأي، حتى بعد انسحاب رئيس البلدية نيويورك المنتهية ولايته إريك آدامز من السباق ودعوته إلى التصويت لأندرو كومو.

ورغم أن ترامب وصفه بأنه “شيوعي”، فإن طروح ممداني (خصوصا بشأن ضبط الإيجارات ومجانية حافلات النقل ودور الحضانة) تتوافق أكثر مع المبادئ الديمقراطية الاشتراكية.

Three hours left. pic.twitter.com/OT2AXyarDj — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) November 4, 2025

“الطريق لهزيمة ترامب”

وفاز ممداني في سباق رئاسة بلدية مدينة نيويورك، متوجا صعودا مذهلا من نائب غير معروف في الولاية إلى أحد أكثر الديمقراطيين شهرة في البلاد.

وقال ممداني، أول مسلم يتولى رئاسة بلدية أكبر مدينة في الولايات المتحدة، إن فوزه يمثل انتصار “الأمل على الطغيان”، مؤكدا أن “نيويورك ستكون النور في هذا الوقت من الظلام السياسي”.

ووصف ممداني الذي يتولى منصبه في الأول من يناير/كانون الثاني، ترامب “بالمستبد” منددا بسياسة الرئيس المعادية للهجرة والتي شهدت حملات توقيف اتسمت أحيانا بالعنف.