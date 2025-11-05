الإغلاق الحكومي الأمريكي يسجل رقما قياسيا.. 36 يوما من الشلل في حياة الملايين

دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، يومه الـ36 ليصبح الأطول في تاريخ البلاد ويسجل رقما قياسيا جديدا بعد أن كان أطول فترة إغلاق سابقة 35 يوما.

ولم يتمكن الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس منذ انتهاء الميزانية السابقة للدولة الفيدرالية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، من التوصل إلى اتفاق يسمح بتخطي هذا الشلل الذي يسبب اضطرابا في حياة ملايين الأمريكيين من تقليص البرامج الحكومية وتأخير رحلات الطيران ووقف صرف أجور أغلب موظفي الحكومة الاتحادية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

ترامب يفطر مع الجمهوريين ويرفض التفاوض مع الديمقراطيين

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التفاوض مع الديمقراطيين بشأن مطالبهم بإنقاذ إعانات التأمين الصحي المنتهية الصلاحية حتى يوافقوا على إعادة فتح الحكومة.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب، الذي سجلت ولايته الأولى في البيت الأبيض رقما قياسيا في إغلاق الحكومة، صباح اليوم بأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، ويفطر معهم. ولكن لم يحدد موعدا لأي محادثات مع الديمقراطيين.

وقالت السيناتورة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، آمي كلوبوشار، في خطاب ألقته في وقت متأخر من المساء: “لماذا يحدث هذا؟ نحن في حالة إغلاق لأن زملاءنا غير مستعدين للجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة أمر بسيط واحد: أقساط الرعاية الصحية”.

الإغلاق وخسارة الانتخابات

ومن جانبه أكد ترامب في وقت سابق اليوم على منصّته “تروث سوشيال” أن الانتكاسات الانتخابية التي مني بها حزبه في العديد من الانتخابات المحلية، كانت بسبب الإغلاق الحكومي الذي أصبح الأطول في التاريخ.

وكتب الرئيس الجمهوري على منصته مبررا خسارة الحزب الجمهوري في انتخابات محلية “لم يكن ترامب على ورقة الاقتراع، والإغلاق الحكومي، هما السببان وراء خسارة الجمهوريين الانتخابات الليلة، وفقا لخبراء استطلاعات الرأي”.