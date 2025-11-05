الاحتلال يهدم مساكن في بلدة عناتا شرق القدس (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل هدم دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمساكن الأهالي في بلدة عناتا شرق مدينة القدس.

ونشرت محافظة القدس مقطع الفيديو في صفحتها على فيسبوك، وقالت إن “قوات الاحتلال تشرع في هدم منازل في بلدة عناتا بالقرب من شارع الزعيم”.

وأكدت المحافظة أن ما تقوم به قوات الاحتلال هو استمرار لسياسة التهجير القسري في المناطق المهددة بالإخلاء لصالح التوسع الاستيطاني في محيط القدس.

اعتداءات متواصلة

وذكرت محافظة القدس في نشرتها اليومية أمس الثلاثاء أن جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق القدس وسكانها تتواصل. إذ اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس في ساعات الذروة، وأغلقت مداخل المنطقة مما تسبب في أزمة سير خانقة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال “احتجزت طفلًا واعتدت على آخر” في مخيم قلنديا.

وأضافت المحافظة أن قوات الاحتلال “اقتحمت تجمع العراعرة البدوي شرق القدس حيث كسرت المنازل وحطمت محتوياتها واعتدت على الأهالي والرجال والأطفال”.

وأشارت إلى أن “تكدس النفايات في شوارع بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة يعكس إهمال بلدية الاحتلال التي تجبي الضرائب من المقدسيين بينما تنفذ عمليات هدم منازلهم بسرعة فائقة بحجة عدم الترخيص”.

وأكدت أن ما يقوم به الاحتلال في القدس هو “انتهاك واضح لحقوق السكان في ظل غياب أي خدمات أساسية تضمن حياتهم الكريمة”.