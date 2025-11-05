الأخبار|البوسنة

البوسنة.. حريق ضخم بدار رعاية للمسنين يتسبب في فاجعة (فيديو)

مدة الفيديو 01 دقيقة 25 ثانية 01:25
Published On 5/11/2025
|
آخر تحديث: 03:03 AM (توقيت مكة)

حفظ

قُتل عشرة أشخاص وأصيب حوالى 20 آخرين في حريق اندلع في مساء الثلاثاء في دار لرعاية المسنين في مدينة توزلا في شمال شرق البوسنة، وفق ما أعلنت إدارة المنشأة.

وأفادت صحيفة “دنيفني آفاز” اليومية  أن الحريق شب في أحد الطوابق العليا من المبنى.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأظهرت مقاطع مصورة من مكان الحادث حريقًا في أحد طوابق المنشأة. بينما أخلى رجال الإطفاء المبنى أثناء محاولتهم احتواء الحريق.

وأضافت مصادر محلية أن خمسة أشخاص على الأقل نُقلوا إلى المستشفى، ولكن من المرجح أن يكون عدد المصابين أكبر بكثير.

ولم يصدر أي تقرير من الشرطة المحلية حول أسباب الحريق .

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية

إعلان