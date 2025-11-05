البوسنة.. حريق ضخم بدار رعاية للمسنين يتسبب في فاجعة (فيديو)
قُتل عشرة أشخاص وأصيب حوالى 20 آخرين في حريق اندلع في مساء الثلاثاء في دار لرعاية المسنين في مدينة توزلا في شمال شرق البوسنة، وفق ما أعلنت إدارة المنشأة.
وأفادت صحيفة “دنيفني آفاز” اليومية أن الحريق شب في أحد الطوابق العليا من المبنى.
وأظهرت مقاطع مصورة من مكان الحادث حريقًا في أحد طوابق المنشأة. بينما أخلى رجال الإطفاء المبنى أثناء محاولتهم احتواء الحريق.
Tuzla večeras ne plače sama. Tugujemo za generacijom koja je zaslužila mir, a dočekala plamen. U večernjim satima izbio je požar u Domu penzionera u Tuzli. Zvanično je potvrđeno da je do sada devet osoba smrtno stradalo. Ovo nije samo tragedija. Ovo je pitanje savjesti. Da li su… pic.twitter.com/y3sIZ3ntJA
— Emin Gradaščević (@GradascevicEmin) November 4, 2025
وأضافت مصادر محلية أن خمسة أشخاص على الأقل نُقلوا إلى المستشفى، ولكن من المرجح أن يكون عدد المصابين أكبر بكثير.
ولم يصدر أي تقرير من الشرطة المحلية حول أسباب الحريق .