البيت الأبيض يعلن موعد استقبال ترامب لأحمد الشرع

أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولاين ليفيت، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل نظيره السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه الرئاسة الانتقالية في سوريا.

وقالت كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحفي إن “الرئيس ترامب اتخذ قرارا تاريخيا برفع العقوبات المفروضة على سوريا لمنحها فرصة حقيقية للسلام”، مضيفة أن الإدارة الأمريكية ترى “تقدما ملموسا على هذا الصعيد في ظل القيادة السورية الجديدة”.

وتأتي الزيارة بعد إعلان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، أن الشرع سيزور واشنطن خلال الشهر الجاري لتوقيع اتفاق رسمي لانضمام دمشق إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة.

وأوضح براك، خلال تصريحات أدلى بها على هامش “حوار المنامة” في البحرين السبت الماضي، أن الشرع سيوقع “على الأرجح” اتفاق الشراكة الجديدة، مشيرا إلى أن واشنطن ترى هذه الخطوة “تتويجا لمسار سياسي جديد يهدف إلى استقرار سوريا وإعادة دمجها في المنظومة الدولية”.

وستكون هذه الزيارة الثانية للرئيس السوري الانتقالي إلى الولايات المتحدة، بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، والأولى له إلى البيت الأبيض.

يُذكر أن الرئيسين ترامب والشرع التقيا أول مرة في مايو/أيار الماضي بالرياض، خلال قمة أمريكية-عربية أعلن فيها ترامب عزمه رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت حينها بأنها “فاتحة مسار جديد في العلاقات الأمريكية-السورية”.