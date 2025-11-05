البيت الأبيض: نعمل مع المجموعة الرباعية لوضع حد للأزمة الإنسانية في السودان

أعلن البيت الأبيض، مساء أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة “تشارك بفاعلية” في محادثات وقف إطلاق النار في السودان، حيث اقترحت واشنطن اتفاقا لإنهاء المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن الحكومة الأمريكية “ملتزمة تماما” بإيجاد حل سلمي للصراع الدائر في السودان.

وقالت خلال مؤتمر صحفي “نريد أن يصل هذا الصراع إلى نهاية سلمية، تماما كما فعلنا في غيره الكثير، لكنّ الواقع هو أن الوضع الميداني معقد جدا في الوقت الراهن”.

Yesterday in Washington, the United States hosted Egypt, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates for a meeting of the Quad to advance collective efforts toward peace and stability in Sudan including efforts for securing an urgent humanitarian truce, achieving a permanent… pic.twitter.com/E7AErdnZMm — U.S. Senior Advisor for Arab and African Affairs (@US_SrAdvisorAF) October 25, 2025

ضحايا الجوع والنزوح

وامتدت الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف وهجّرت الملايين من الأشخاص على مدى العامين المنصرمين إلى مناطق جديدة من السودان في الأيام الأخيرة، مما أثار مخاوف من اتساع الكارثة الإنسانية.

وبعد توسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نزاعات أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة، تدفع راهنا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في السودان.

وقالت كارولاين ليفيت إن “الولايات المتحدة تشارك بفعالية في الجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الرهيب”، وإنها تعمل مع مصر والسعودية والإمارات المتحدة على التوصل إلى اتفاق “يعالج على السواء الأزمة الإنسانية الفورية والتحديات السياسية على المدى الأطول”.

“نرحب بجهود إنهاء معاناة السودانيين”

من ناحية أخرى، عُقد أمس اجتماع لمجلس الأمن والدفاع في السودان، وقال وزير الدفاع السوداني حسن داود، إن اجتماع المجلس ناقش “الترتيبات اللازمة لعدم تكرار مأساة الفاشر”.

وقال الوزير “نرحب بالجهود المخلصة التي تدعو إلى إنهاء معاناة السودانيين التي سببها تمرد الميليشيا.. ونشكر الولايات المتحدة الأمريكية على جهودها المقدرة”.

“استنهاض الشعب السوداني”

وفي حديثه عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع، قال وزير الدفاع السوداني “نعلن استنهاض واستنفار الشعب السوداني لمساندة القوات المسلحة للقضاء على الميليشيا المتمردة في إطار التعبئة العامة لإنهاء التمرد”.

وفي هذا السياق، قال إعلام حكومة ولاية الخرطوم، إن اجتماع مجلس الأمن والدفاع الذي عقد في ولاية الخرطوم، رحب بالجهود المخلصة التي تدعو إلى إنهاء معاناة السودانيين التي تسبب فيها تمرد الميليشيا حسب وصفه.

In my meeting with Arab League Secretary General Ahmed Aboul Gheit, we addressed the region’s most urgent challenges and reaffirmed our shared commitment to peace and stability. We condemned the horrific crimes against civilians in El Fasher and called for urgent action to… pic.twitter.com/6oePEiGR1h — U.S. Senior Advisor for Arab and African Affairs (@US_SrAdvisorAF) November 4, 2025

وأوضح إعلام ولاية الخرطوم، أن الاجتماع رحب بأي جهد ينهي معاناة السودانيين واستنهاض واستنفار الشعب السوداني لمساندة القوات المسلحة للقضاء على ما وصفها بالميليشيا المتمردة.

وأشار إلى أن اجتماع مجلس الأمن والدفاع، شكر حكومة الولايات المتحدة ممثلة في كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، على جهودها المقدرة بشأن الأوضاع في السودان.

يأتي ذلك وسط أوضاع إنسانية صعبة للسكان المدنيين في السودان، حيث تتفاقم المعاناة الإنسانية بالبلاد جراء استمرار حرب دامية بين الجيش والدعم السريع، منذ منتصف إبريل/نيسان 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.