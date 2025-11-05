القضاء يصدر حكمه بحق ممرض قتل 10 من مرضاه

أصدرت محكمة في مدينة آخن الألمانية، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن مدى الحياة على ممرض يبلغ من العمر 44 عاما بعد إدانته بقتل 10 مرضى ومحاولة قتل 27 آخرين بحقن مهدئات قاتلة، خلال عمله في وحدة الرعاية التلطيفية بمستشفى في فورسيلين غرب البلاد بين ديسمبر/كانون الأول 2023 ومايو/أيار 2024.

ورأت المحكمة أن الجرائم تنطوي على “درجة خطيرة بشكل خاص من الذنب”، ما يمنع إطلاق سراحه المبكر بعد 15 عاما، وهو خيار يتيحه القانون عادة في أحكام السجن المؤبد.

جرعات مفرطة من المهدئات

وقال الادعاء إن الممرض حقن المرضى، ومعظمهم من كبار السن، بجرعات مفرطة من المهدئات أو مسكنات الألم مثل “المورفين” و”الميدازولام” لتخفيف عبء عمله أثناء المناوبات الليلية، مشيرا إلى أنه كان يعاني من اضطراب في الشخصية وانعدام تام للتعاطف أو الندم.

وأوضح الادعاء أن الممرض كان يؤدي عمله “بلا حماس أو دافع إنساني”، بل أبدى انزعاجا حين أوكلت إليه مهام تتطلب عناية خاصة بالمرضى. وكان قد أكمل تدريبه المهني عام 2007، وعمل في عدد من المؤسسات الصحية بينها مستشفيات في كولونيا، قبل التحاقه بمستشفى فورسيلين عام 2020 واعتقاله في صيف 2024.

وأشار الادعاء إلى أن السلطات تواصل استخراج جثث بعض المرضى للتحقق من احتمال وجود ضحايا إضافيين، ما قد يفتح الباب أمام إعادة محاكمته في جرائم جديدة.

وتعيد هذه القضية إلى الأذهان جريمة الممرض نيلز هويغل الذي حكم عليه عام 2019 بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بقتل 85 مريضا بين عامي 2000 و2005، ليصنف ضمن أخطر القتلة المتسلسلين في تاريخ ألمانيا الحديث.

وفي واقعة مشابهة، يمثل منذ يوليو/تموز الماضي أمام القضاء في برلين اختصاصي رعاية تلطيفية آخر يدعى يوهانس م. بتهمة قتل 15 مريضا بحقن مميتة بين عامي 2021 و2024، ويشتبه في أنه أضرم النار في منازل بعض ضحاياه للتغطية على جرائمه.