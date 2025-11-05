القناة 14 عن نتنياهو: خياران فقط أمام مقاتلي حماس داخل الخط الأصفر

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وضع أمام مقاتلي حماس، الباقين في الأنفاق بالمنطقة الصفراء خيارين، وهما الاستسلام أو البقاء تحت الأرض، رافضا إبرام أي صفقة جديدة خارج إطار الاتفاق الحالي لوقف الحرب.

وأوضحت القناة 14، اليوم الأربعاء، أن نتنياهو رفض خلال محادثات مغلقة المقترح المنسوب لرئيس الأركان إيال زامير، بشأن صفقة تبادل تشمل إجلاء ميدانيا لمقاتلي القسام بالأنفاق، مقابل إعادة جثمان الجندي هدار غولدن، الذي قتل خلال العدوان على غزة في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2014.

واستند نتنياهو في رفضه إلى أن حماس ملتزمة بالفعل ضمن الاتفاق القائم بإعادة جثمان الجندي، وفقا للقناة 14.

وفي سياق متصل أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الهدف هو إعادة جميع المختطفين ونزع سلاح حماس وسلاح غزة. وأضاف أن الجيش يعمل على تدمير الأنفاق والقضاء على مسلحي حماس دون أي قيود داخل المنطقة الصفراء.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أنه يجب القضاء على مقاتلي حماس الـ200 الموجودين في الأنفاق، مضيفا “ونحن على وشك فعل ذلك، وإلا فسيكون هذا تخليًا عن جنودنا”.

مقترح زامير

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قد قالت إن رئيس أركان جيش الاحتلال أبدى استعدادا للنظر في الإفراج عن مقاتلين فلسطينيين محتجزين في مناطق يسيطر عليها الجيش بقطاع غزة، بشرط أن تعيد حركة حماس جثة الضابط هدار غولدن، التي تحتجزها منذ معركة رفح عام 2014.

يأتي ذلك بعد أن أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن نحو 200 مقاتل فلسطيني ما زالوا عالقين داخل نفق بمنطقة الخط الأصفر الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت القناة 12 بأن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على إسرائيل للسماح بمرور آمن لأفراد حماس، في إطار الانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار.