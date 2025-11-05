بعد انتخاب ممداني.. ترامب: فقدنا شيئا من سيادتنا وأمريكا لن تصبح دولة شيوعية (فيديو)

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، على فوز زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك، بقوله إن الولايات المتحدة “فقدت شيئا من سيادتها” إثر هذا الفوز، ومتعهدا بـ”معالجة الأمر” في أقرب وقت.

وقال ترامب في خطاب ألقاه خلال مؤتمر اقتصادي في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، أمام حشد من رجال الأعمال والأنصار “لقد فقدنا شيئا من السيادة الليلة الماضية في نيويورك، لكننا سنهتم بالأمر. الديمقراطيون اختاروا شخصا شيوعيا ليكون عمدة المدينة الأكبر في بلادنا. تخطينا مرحلة الاشتراكية واخترنا الشيوعية، وهذا ما حذرت منه منذ سنوات”.

وأضاف أن نتائج الانتخابات الأخيرة في نيويورك تمثل، بحسب تعبيره، “إشارة خطيرة على التوجه الذي يسعى إليه الديمقراطيون لتحويل الولايات المتحدة إلى كوبا الشيوعية أو فنزويلا الاشتراكية”، مؤكدا أنه “طالما أنا في البيت الأبيض، فإن الولايات المتحدة لن تصبح دولة شيوعية بأي شكل من الأشكال”.

هجوم على الديمقراطيين

ووجّه ترامب انتقادات لاذعة إلى خصومه الديمقراطيين في الكونغرس، متهما إياهم بأنهم “يصوتون لاختطاف الشعب الأمريكي وتحويله إلى رهينة”، وقال “إنهم يحاولون أن يخاطروا بكل التقدم الذي حققناه، وأن يعيدوا سياسات بايدن التي أدت إلى ارتفاع الأسعار والتضخم وزيادة تكاليف الطاقة”.

ورأى أن ما يجري في نيويورك “كارثة اقتصادية واجتماعية” ستقود إلى “موجة جديدة من الهجرة الداخلية”، مشيرا إلى أن “ميامي قريبا ستصبح ملجأ للهاربين من الشيوعية في مدينة نيويورك”، على حد وصفه.

وتابع ترامب “هناك أشخاص بالفعل يهربون من نيويورك. يقولون لي: لم نعد نريد أن نعيش تحت نظام شيوعي. أنا أحب نيويورك، لكنها اليوم تسير في طريق خطير بسبب سياسات الديمقراطيين”.

وحذر ترامب من أن الولايات المتحدة أمام “اختيار مصيري”، على حد قوله “لدينا خيار بين الشيوعية والمنطق السليم. إذا عدنا في الزمن 1000 عام، سنرى أن الشيوعية لم تنجح في أي مكان. خصومنا يعرضون كابوسا اقتصاديا بينما نحن حققنا معجزة اقتصادية”.

وأشار إلى أن إدارته السابقة “حققت أكبر استثمار في تاريخ الولايات المتحدة خلال تسعة أشهر”، مؤكدا أن “سياسات الجمهوريين تضع أمريكا أولا، في حين أن الديمقراطيين يضعونها في المرتبة الأخيرة”.

وأكد ترامب أنه لن يسمح بتحول الولايات المتحدة إلى ما وصفه بـ”دولة اشتراكية متطرفة”، مضيفا “ما حدث في نيويورك لن يمر دون معالجة. سنعيد السيادة إلى مدننا، وسنعيد المنطق إلى قراراتنا. سنمنع هذا الهراء، وسنعيد أمريكا إلى عظمتها من جديد”.