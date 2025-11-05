الأخبار|أمريكا

اللحظات الأولى لتحطم طائرة شحن قرب مطار لويفيل في وسط الولايات المتحدة (فيديو)

أعلنت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية تحطم طائرة شحن تابعة لشركة “يو بي إس” بعد إقلاعها من مطار محمد علي الدولي في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي، وكانت متجهة إلى مطار إينوي الدولي في هونولولو، صباح الثلاثاء.

وقالت الهيئة إن حريقًا ضخمًا اندلع في المنطقة المحيطة بالمطار عقب الحادث، ما اضطر السلطات إلى إغلاق المطار مؤقتًا كإجراء احترازي.

وأكدت أن المجلس الوطني لسلامة النقل سيتولى قيادة التحقيق في ملابسات الحادث، بينما أوضحت شركة “يو بي إس” في بيان لها أن ثلاثة من أفراد طاقمها كانوا على متن الطائرة، دون أن تؤكد وقوع إصابات، مشيرة إلى أن المجلس الوطني سيكون الجهة الرسمية المسؤولة عن إصدار المعلومات المتعلقة بالتحقيق.

دعا عمدة لويفيل “غريغ غرينبغ” في منشور على منصة إكس وكالات الطوارئ للاستجابة والتوجه لموقع الحادث لتقديم المساعدة، مشيرا إلى وقوع عدد من الإصابات.

وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي سحبا كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد في السماء.

بدورها أعلنت شرطة لويفيل، أنها  تتعامل مع تقارير تفيد بتحطم طائرة قرب مطار لويزفيل الدولي وتم الإبلاغ عن وقوع إصابات دون مزيد من التفاصيل.

