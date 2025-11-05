تعرف على أسعار الذهب اليوم.. خسائر محدودة وسط ترقب الأسواق

قلّصت أسعار الذهب خسائرها في تعاملات الثلاثاء، مدعومة بتوقف صعود الدولار الأمريكي وتراجع عوائد سندات الخزانة، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة هذا الأسبوع لتحديد ملامح مسار أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3993.19 دولارا للأوقية، بعدما فقد 0.9% في وقت سابق من الجلسة.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.3% إلى 4003.40 دولارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6% إلى 47.78 دولارا للأوقية، والبلاتين 0.6% إلى 1556.50 دولارا، فيما انخفض البلاديوم 2.5% إلى 1408.86 دولارات.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر غرام الذهب عيار 24 في مصر 6040 جنيها للبيع و6000 جنيه للشراء، بانخفاض قدره 5.75 جنيهات عن تعاملات الأمس.

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولا في السوق المصرية – 5285 جنيها للبيع و5250 جنيها للشراء، منخفضا بنحو 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 18 ليسجل 4530 جنيها للبيع و4500 جنيه للشراء، بتراجع قدره 4.25 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر إلى 42280 جنيها للبيع و42000 جنيه للشراء، بانخفاض 40 جنيها، متأثرا بحركة أسعار الأعيرة المختلفة وتراجع الأسعار الفورية عالميا.