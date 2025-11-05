جماهير الرجاء المغربي تتضامن مع السودان (شاهد)

شهدت مدرجات مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء، وقفة تضامنية مؤثرة مع السودان من جانب جماهير نادي الرجاء الرياضي، وذلك خلال مباراة الفريق أمام الكوكب المراكشي ضمن منافسات الدوري المحلي.

وجاءت هذه المبادرة في ظل ما يشهده السودان من أزمة إنسانية خانقة، تتواصل فيها الانتهاكات وسط تصاعد القلق الدولي والدعوات المتكررة لإنهاء معاناة المدنيين.

ورفعت جماهير الرجاء لافتة تحمل رسالة قوية جاء فيها:”التفتوا إلى السودان وأغيثوا شعبه”، في تعبير رمزي عن تضامن الشارع الرياضي المغربي مع الشعب السوداني في محنته.

وليست المرة الأولى التي يبدي فيها أنصار الرجاء البيضاوي تضامنهم مع القضايا الإنسانية .

في شهر سبتمبر الماضي صنعت جماهير نادي الرجاء البيضاوي المغربي، لوحات جميلة في مركب محمد الخامس، على هامش لقاء ناديها ضد نادي الجيش المغربي، عبر ترديد أغنيتها الشهيرة “رجاوي فلسطيني” التي تساند الشعب الفلسطيني، وتطالب بالحرية للقدس وسائر المدن الفلسطينية.

@aljazeera_mubasher تضامنا مع غزة.. جماهير نادي الرجاء المغربي ترفع “تيفو” عملاقا للكوفية الفلسطينية خلال لقاء الفريق ضد نادي الجيش الملكي ♬ original sound – الجزيرة مباشر – الجزيرة مباشر

ولكن ما زاد من جمالية المشهد هو “التيفو” العملاق على شكل كوفية فلسطينية، حيث تم تداول المقطع على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعرف عن جماهير نادي الرجاء المغربي مساندتهم غير المشروطة للقضية الفلسطينية، وسبق لأنصاره أن أنتجوا أغنية باسم “رجاوي فلسطيني” عام 2019، ومنذ ذلك الوقت باتت تردد في أغلب المواجهات التي يكون فيها الرجاء البيضاوي طرفا.

ومن كلماتها “الرجاوي صوت الشعوب المقهورة لي ما تسمعوا (الذين لا يُسمع صوتهم)، عايقين بيكم بالملعوب (نعرف ألاعيبكم)، حيث نسورة وجامي نركعو (لأننا نسور وأبدا لا نركع)، إلا لرب العالمين والحرية لفلسطين، وإن شاء الله في القدس الفرحة تدوم”.

وتُختم الأغنية بـ”رجاوي فلسطيني حبيت نمشي شكون يديني؟ (نود الذهاب إلى غزة لكن من يساعدنا في ذلك؟)”.

سبق وقامت جماهير الرجاء برفع صور للشهيد يحيى السنوار، القائد السابق لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الذي استشهد خلال اشتباك عسكري مع جيش الاحتلال في منطقة تل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة.