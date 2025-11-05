جيش الاحتلال يضع شرطا لإخراج 200 من أفراد المقاومة من رفح
قالت القناة 12 الإسرائيلية، الثلاثاء، إن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير أبدى استعدادا للنظر في الإفراج عن مقاتلين فلسطينيين محتجزين في مناطق يسيطر عليها الجيش بقطاع غزة، شرط أن تعيد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جثة الضابط هدار غولدن، التي تحتجزها منذ معركة رفح عام 2014.
يأتي ذلك بعد أن أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت بأن نحو 200 مقاتل فلسطيني ما زالوا عالقين داخل نفق بمنطقة “الخط الأصفر” الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونقلت الصحيفة عن زامير قوله “إذا لم توافق حماس على صفقة، فلن يخرج المخربون (المقاومون) من هناك أحياء”.
وكانت إسرائيل قد أعلنت مقتل غولدن خلال عدوان “الجرف الصامد” على غزة في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2014، في حين لم تقدّم حماس أي معلومة عنه.
وفي المقابل، شدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على أنه “لن يخرج أي إرهابي من رفح” دون استعادة جثث الجنود الأسرى، داعيا إلى “إبادة” حماس ودفن القتلى الإسرائيليين داخل إسرائيل.
وأفادت القناة 12 بأن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على إسرائيل للسماح بمرور آمن لأفراد حماس، في إطار الانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار.