شبكة أطباء السودان تتهم الدعم السريع بإعدام طبيب في الفاشر

اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بإعدام الطبيب آدم إبراهيم إسماعيل ميدانيا في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، غربي السودان.

وقالت الشبكة، في بيان اليوم الأربعاء، إن “قوة تتبع للدعم السريع اعتقلت الطبيب عقب دخولها مدينة الفاشر، قبل أن تُقدم على إعدامه ميدانيا”.

ووصفت الشبكة ما حدث بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكل القيم والأعراف التي تجرّم الاعتداء على الكوادر الطبية”.

وحمّلت الشبكة قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن ما وصفتها بـ”الجريمة البشعة”، ودعت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إلى “التحرك الفوري لحماية الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات المتكررة“.

اختطاف كوادر طبية

وكانت شبكة أطباء السودان قالت في بيان الأحد إن قوات الدعم السريع لا تزال تحتجز الآلاف من المدنيين داخل مدينة الفاشر، وتمنعهم من مغادرتها، بعد أن صادرت الوسائل جميعها العاملة في نقل النازحين.

وأكدت الشبكة في بيانها أن “استمرار احتجاز هذا العدد الكبير من المدنيين، في ظل أوضاع إنسانية بالغة التعقيد، وشحّ حاد في الأدوية، ونقص في الكوادر الطبية، التي لا تزال الدعم السريع تحتجز بعض أفرادها، فيما لا يزال آخرون مختطفين من قبل عناصرها، يشكّل كارثة إنسانية متفاقمة“.

وطالبت الشبكة “بإطلاق سراح المدنيين فورا، وفتح مسارات آمنة لخروجهم وإتاحة الفرصة للمنظمات العاملة لدفن الجثث التي يمثل بقاءها منتشرة في أطراف المدينة كارثة بيئية”.

وكانت منظمة “أطباء بلا حدود” نددت “بالفظائع الجماعية والمجازر المروعة” التي شهدتها الفاشر والمناطق المحيطة، منذ دخول قوات الدعم السريع إلى المدينة، “سواء تلك التي ارتُكبت عشوائيا أو تلك التي استهدفت تحديدا مجموعات عرقية”، وفق وصف المنظمة الدولية.

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت، الأحد 26 أكتوبر/تشرين الأول، سيطرتها على مقر الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني بمدينة الفاشر، بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية، وأكدت سيطرتها على إقليم دارفور كله، الذي يشكل ثلث مساحة السودان تقريبا.