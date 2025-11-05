جيش الاحتلال يعلن اغتيال 20 من “حزب الله” خلال الشهر الأخير

استشهد شخص وأصيب آخر، صباح الأربعاء، في غارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على سيارة في منطقة برج رحال بقضاء صور، في أحدث انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الساري بين إسرائيل و(حزب الله) منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارة استهدفت سيارة على الطريق العام بين برج رحال والعباسية، ما تسبب في حالة هلع ورعب بين تلاميذ المدارس القريبة، ودفع الأهالي إلى التوجه فورا لاصطحاب أبنائهم إلى المنازل.

وفي اعتداء آخر على الجنوب اللبناني، أفادت الوكالة بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على منطقة وطى الخيام الحدودية، من دون الإبلاغ عن إصابات.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عنصرا في “قوة الرضوان”، قوة النخبة في (حزب الله).

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على “إكس” مساء الأربعاء، إن المستهدف “دفع بمخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها”.

وأضاف أدرعي أن الجيش الإسرائيلي “قضى خلال الشهر الأخير على نحو 20 مخربا من (حزب الله) شكلت أنشطتهم خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.

يأتي ذلك بينما حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد الماضي، من أن تل أبيب قد تكثف هجماتها ضد (حزب الله).

وقال في بيان إن “حزب الله يلعب بالنار والرئيس اللبناني يماطل”، وأضاف “يتعين تطبيق التزام الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله وإخراجه من جنوب لبنان”.

وكثفت إسرائيل وتيرة ضرباتها منذ أكتوبر/تشرين الأول، وأسفرت غاراتها خلال ذلك الشهر عن مقتل 26 شخصا، وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، سجلت السلطات اللبنانية أكثر من 4500 خرق إسرائيلي، تسببت في سقوط مئات الشهداء والجرحى، بينما تواصل إسرائيل احتلال 5 تلال جنوبي البلاد إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.