طائرات مسيّرة تعطّل الملاحة الجوية في بلجيكا.. ومجلس الأمن القومي يبحث الرد

يعقد رئيس الحكومة البلجيكية بارت دي ويفر صباح غدا الخميس اجتماعا مع كبار مسؤولي الشرطة والدفاع لبحث الرد على تحليق مسيّرات مجهولة في أجواء البلاد في الآونة الأخيرة.

يأتي هذا الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن القومي البلجيكي بناء على توجيه وزير الداخلية برنارد كوينتين، وذلك في أعقاب تحليق مسيّرات مشبوهة مساء الثلاثاء في محيط المطارات الكبرى، مما أدى إلى إغلاق المجال الجوي ساعات عدة.

وشهد مطار “بروكسل زافينتيم”، وهو الأكبر في بلجيكا، إلغاء حوالي 80 رحلة جوية منذ مساء أمس الثلاثاء، على خلفية تحليق طائرات مسيّرة في أجواء المنطقة.

واضطرّ ما بين 400 و500 مسافر إلى تمضية الليل في المطار بسبب إلغاء الرحلات، بحسب ما أفادت المتحدثة باسم مطار بروكسل أريان غوسنس لوكالة الأنباء الفرنسية، وذلك بينما تمّ تحويل العديد من الرحلات الجوية إلى دول مجاورة، خصوصا هولندا.

ووفق الموقع الإلكتروني لمطار بروكسل، أعيد فتح المطار صباح اليوم الأربعاء، لكن بعض الرحلات الجوية لا تزال معطلة.

عملية منسقة يقودها “محترفون”

وكما هو الحال في العديد من الدول الأوروبية منذ شهرين، تشهد بلجيكا اختراق طائرات مسيّرة، اعتبرتها السلطات “مشبوهة”، مجالها الجوي، وحلّقت فوق مواقع هامة.

والأسبوع الماضي، حلّقت مسيّرات ثلاث مرّات فوق قاعدة “كلاين بروغيل” العسكرية (شمال شرق بلجيكا) التي تضم أسلحة نووية أميركية، مما دفع الاستخبارات العسكرية البلجيكية إلى إجراء تحقيق.

ورفض وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن اتهام روسيا بالوقوف وراء هذه الحوادث، غير أنّه أشار إلى عملية منسّقة يقودها “محترفون” بهدف “زعزعة استقرار” بلجيكا.

وبحسب وسائل إعلام بلجيكية، شهد موقع “كلاين بروغيل” تحليقا جديدا لطائرات مسيّرة مشبوهة مساء الثلاثاء، كما حدث في قاعدة فلورين الجوية (جنوب) التي تضم مقاتلات إف-35 حصلت عليها بلجيكا مؤخرا.

وصباح الأربعاء، قال كريستيان ديلكور المتحدث باسم مطار “لييج” لإذاعة “آر تي بي إف” الناطقة بالفرنسية، “هذا أمر مثير للقلق بالنسبة للأمن القومي”.

وشهد مطار “لييج”، الذي يستقبل العديد من رحلات الشحن الليلية، تعطّلا في عملياته لمدة ست ساعات تقريبا. واستُؤنفت الحركة قبل وقت قليل من الساعة الثانية صباح الأربعاء، وفقا لديلكور.