غزة.. تسليم الدفعة العاشرة من جثامين الشهداء الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بوصول الدفعة العاشرة من جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، وعددهم 15 شهيدًا، في إطار صفقة تبادل الجثامين بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي.

وتم نقل جثامين الشهداء المجهولي الهوية من مجمع ناصر الطبي إلى مقبرة الشهداء في دير البلح، بمرافقة الصليب الأحمر، وهؤلاء الشهداء هم ممن تعذر التعرف عليهم من الدفعات السابقة.

شهداء قطاع غزة

وبوصول هذه الدفعة، يرتفع عدد جثامين الشهداء الذين تم تسلّمهم ضمن الصفقة إلى 285 شهيدًا، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويتضمن تبادل الأسرى والجثامين بين إسرائيل وحركة حماس، بوساطة مصرية قطرية تركية وبإشراف أمريكي.

آثار تنكيل على جثامين الشهداء

وكانت وزارة الصحة بغزة قد أعلنت في بيانات سابقة أن الجثامين التي تتسلمها من إسرائيل تحمل آثار تنكيل، تشمل الضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب الأعين، وتغير ملامح الوجه.

وبشأن الجثامين المستلمة حديثا، لم يوضح المستشفى ما إذا كانت تحمل أسماء أو تظهر عليها علامات تعذيب، ومن المتوقع الكشف عن ذلك خلال الساعات القادمة.

وتتعرف العائلات الفلسطينية على جثامين أبنائها من خلال ما تبقى من علامات مميزة في أجسادهم أو من ملابس كانوا يرتدونها قبل فقدانهم، وسط غياب أجهزة الفحص بسبب الحصار الإسرائيلي وتدمير المختبرات في غزة.

وقبل سريان اتفاق وقف النار، كانت إسرائيل تحتجز 735 جثمانا لشهداء فلسطينيين فيما يُعرف بـ”مقابر الأرقام”، وفق “الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين”.