قطر الخيرية توزع مواد إغاثة للنازحين في مدينة الدبة شمالي السودان (فيديو)

وزّعت منظمة قطر الخيرية، اليوم الأربعاء، مساعدات على النازحين من مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، الذين وصلوا إلى محلية الدبة في الولاية الشمالية، شمالي السودان.

وقال مسؤول المنظمة الخيرية القطرية في حديث مع الجزيرة مباشر، إن المساعدات تتضمن خيام إيواء ومواد غذائية وأغطية وبطاطين ومعدات نظافة وغيرها لمقابلة الحاجة الماسة للنازحين في هذا الظرف العصيب.

مساعدات عاجلة

وأرسلت دولة قطر مساعدات إغاثية وإنسانية عاجلة إلى مدينة الدبة في الولاية الشمالية بالسودان، لإغاثة النازحين من مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور الذين نزحوا بعد دخول قوات الدعم السريع إلى المدينة.

ويعاني النازحون من مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور من نقص حاد في الغذاء واحتياجات كبيرة لمستلزمات الإيواء والمواد الأساسية، وسط ظروف رحلة النزوح الشاقة.

وشملت المساعدات نحو 3 آلاف سلة غذائية و1650 خيمة إيواء ومستلزمات أخرى، مقدمة من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية، لدعم النازحين من مدينة الفاشر والمناطق المجاورة.

ويستفيد من هذه المساعدات أكثر من 50 ألف شخص، مع إنشاء مخيم خاص بالمساعدات القطرية تحت مسمى “قطر الخير”.

سلال غذائية ووجبات يومية

كما تتضمن المساعدات المقدمة نحو 3 آلاف سلة غذائية، إضافة إلى وجبات يومية ستقدم للنازحين الذين وصلوا إلى المنطقة، وسط معاناة شديدة بعد رحلة مضنية بعضها سيرا على الأقدام.

وقالت الخارجية القطرية في بيان إن “هذه المساعدات تأتي في إطار التزام قطر الثابت بدعم الشعب السوداني الشقيق، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها المدنيون من نقص حاد في الغذاء واحتياج متزايد لمستلزمات الإيواء والمواد الأساسية”.

وأوضحت أن هذا الدعم امتداد “لجهود دولة قطر المتواصلة في الوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق وتخفيف معاناته جراء النزاع المسلح، ويجسّد دورها الريادي في تعزيز الاستجابة الإنسانية وبناء جسور التضامن مع الشعوب المتضررة في مختلف أنحاء العالم”.