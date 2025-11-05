قوات الدعم السريع تتهم “جهات خارجية” بتنفيذ ضربات جوية في دارفور

اتهمت قوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء، “جهات خارجية” بالضلوع في ضربات جوية استهدفت مناطق مأهولة بالسكان في إقليم دارفور، وقالت إن طائرات مسيّرة انطلقت من قاعدة جوية خارج السودان نفذت الهجمات على مدينتي زالنجي وكبكابية.

وزعمت الدعم السريع في بيان أن القصف أدى إلى سقوط عشرات الضحايا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، معتبرة أن ما جرى يمثل “تدخلاً سافرا” من أطراف خارجية في الشأن السوداني، ويأتي – بحسب وصفها – في إطار “حملات إبادة ممنهجة” تستهدف مجتمعات محددة داخل البلاد.

ودعت قوات الدعم السريع المنظمات الحقوقية إلى “تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية” إزاء ما قالت إنها “انتهاكات مستمرة بحق المدنيين في مناطق لا وجود فيها لقواتنا”.

وأكدت قوات الدعم السريع أنها تحتفظ “بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين”، مشددة على أنها “قادرة على حماية المدنيين وصون الأمن” في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الجيش السوداني بشأن تلك المزاعم.