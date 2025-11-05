ماذا قال زهران ممداني في أول خطاب له بعد فوزه بمنصب عمدة نيويورك؟ (فيديو)

في أول ظهور له بعد إعلان فوزه، أكد عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني أن المدينة “أسقطت سلطانا سياسيًا وتاريخيًا” باختيارها له، معتبرًا أن هذا الفوز يمثل بداية لمرحلة جديدة من الحكم القريب من الناس.

وقال ممداني، أمام حشد من أنصاره، إن فوزه هو انتصار لأهالي نيويورك الذين سئموا سياسات لطالما تجاهلت حقوق الغالبية، “ولم تقدم الخدمات إلا لحفنة من الأثرياء”.

وأشار ممداني إلى أنه سيؤدي القسم رسميًا مطلع يناير المقبل، متعهدًا بأن تكون أولوياته فتح صفحة من العدالة الاجتماعية والكرامة لكل من يعيش في المدينة.

وأكد العمدة المنتخب أن حملته كانت “انتصارًا على حملات التشويه التي واجهها” في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعرب ممداني عن امتنانه لأكثر من 100 ألف متطوع شاركوا في حملته، وسيساهمون في بناء نيويورك أفضل وأكثر عدلا، على حد قوله.

وتعهد ممداني بالعمل على تحسين أوضاع مدينة نيويورك عما كانت عليه باعتباره واحدا من أبنائها، ويعرف جيدا ما يحتاجه الناس فيها ملخصا ذلك في القرارات التالية:

تجميد الزيادات في إيجارات السكن في نيويورك.

توفير وسائل النقل العام ورعاية الأطفال بالمجان للأسر المحتاجة.

خفض مستوى الجريمة ومعالجة مشكلات الأمن والإسكان بالمدينة.

محاربة معاداة السامية وكراهية المسلمين في المدينة.

الوقوف إلى جانب النقابات ومواجهة المقاولين العقاريين أشباه ترامب.

القضاء على التهرب الضريبي.

ممداني أكد في كلمته على أن مدينة نيويورك ستبقى مدينة المهاجرين وللمهاجرين، مشددًا على أن إدارته ستحافظ على هذا الإرث المتنوع الذي صنع هوية المدينة.

وفي ختام الخطاب، وبين تصفيقٍ حار من أنصاره، قال ممداني بفخر:”أنا مسلم، ديمقراطي، واشتراكي”.