زهران ممداني يعلن أعضاء فريقه ويتحدث عن علاقته القادمة بترامب (فيديو)

قال عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني، في أول خطاب له بعد فوزه بالانتخابات، إن المدينة “صنعت التاريخ” مساء أمس الثلاثاء، معربا عن فخره باختيار سكان نيويورك له لقيادة البلدية.

وأضاف ممداني أن العمل الجاد “بدأ للتو” من أجل تحسين أوضاع سكان المدينة، مشيرا إلى خطط لبناء مبنى جديد لإدارة البلدية، وتشكيل فريق يتمتع بالنزاهة والشفافية.

وأكد أن “مدينتنا تستحق حكومة يمكن الوثوق بها”، متعهدا بتشكيل إدارة “قادرة ومدفوعة بالنزاهة ومستعدة للعمل بالجهد نفسه الذي يبذله ملايين من سكان المدينة”.

فريق ممداني

وأعلن أن فريقه الانتقالي سيكون بقيادة لانا ليوبولد، التي تمتلك خبرة كبيرة في حكومة المدينة وكانت جزءا أساسيا من حملته، إلى جانب رؤساء مشاركين بينهم لينا خان، وماريا توريس سبرينجر، وغريس بونيا، ونائبة العمدة السابقة للصحة والخدمات الإنسانية ميلاني هارتزك.

وأشار ممداني إلى أن الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن أسماء نواب العمدة والمفوضين الذين سيقودون وكالات المدينة، مؤكدا أن ما سيوحدهم هو “الالتزام بحل المشاكل القديمة بحلول جديدة”.

ولفت إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل على المستويات جميعها، بدءا من التواصل مع المنظمين في الخطوط الأمامية، مرورا بخبراء السياسات، وصولا إلى العمال والموظفين في الأحياء المختلفة.

وقال إن نيويورك “تستحق حكومة يمكن أن تثق بها”، داعيا إلى الاحتفال في الأول من يناير/كانون الثاني ليس فقط بتنصيب الإدارة الجديدة، وإنما بانطلاق “حقبة جديدة” تشعر فيها فئات المدينة جميعها بأنها جزء من نجاحها.

وأوضح ممداني أنه يتعامل مع مسألة معاداة السامية “بجدية”، مؤكدا عزمه على العمل مع اليهود والاحتفاء بهم “كجزء أصيل من مدينتنا”.

النزاع مع ترامب

وأضاف أنه سيواجه “الإدارة السلطوية” وسيسعى إلى معالجة الأزمة المالية التي تمر بها المدينة، مشيرا إلى أن أحدا من البيت الأبيض لم يتواصل معه لتهنئته حتى الآن، لكنه ما زال مهتما بإجراء حوار مع الرئيس دونالد ترامب “بما يحقق الفائدة لسكان المدينة”.

وأوضح ممداني أنه سيواصل وصف أفعال الرئيس ترامب “كما هي”، مع إبقاء الباب مفتوحا للحوار، مؤكدا أن خلافه معه “ليس نزاعا شخصيا”، وإنما يتعلق بخدمة مصالح المدينة.

وتابع قائلا: “حين يريد الرئيس ترامب القيام بشيء يفيد مدينتنا، سأكون هناك لأتحدث عنه بشكل إيجابي، لكن إذا كان يرغب في ملاحقة ومعاقبة سكان المدينة بسبب هويتهم أو جذورهم أو مكان إقامتهم، فسوف أواجهه لوقت طويل جدا”.

وكشف ممداني أن العمدة الحالي إريك آدمز “لم يدعه إلى مبنى الإدارة حتى الآن”.

وفاز ممداني (34 عاما) بمنصب عمدة نيويورك في الانتخابات التي أجريت الثلاثاء، بعد حصوله -وفقا لنتائج أولية- على 50.4% من الأصوات، ليصبح بذلك أول مسلم يتولى المنصب.